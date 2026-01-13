logo

Экс-президенту Южной Кореи грозит смертная казнь: что известно
НОВОСТИ

Экс-президенту Южной Кореи грозит смертная казнь: что известно

Суд в Южной Корее приближается к приговору для экс-президента Юн Сок Йоля.

13 января 2026, 16:00
Автор:
avatar

Slava Kot

В Южной Корее выходит на финишную прямую один из самых резонансных политических процессов в современной истории страны. Специальный прокурор намерен требовать смертной казни или пожизненного заключения для бывшего президента Юн Сок Йоля, обвиняемого в попытке восстания из-за введения военного положения в декабре 2024 года.

Экс-президенту Южной Кореи грозит смертная казнь: что известно

Юн Сок Йоль. Фото из открытых источников

В начале января на заседании суда низшей инстанции были заслушаны заключительные доводы сторон. По версии обвинения, Юн Сок Йоль вместе с тогдашним министром обороны Ким Йон Хеном еще с осени 2023 планировал чрезвычайные меры, которые должны были приостановить работу парламента и сконцентрировать власть в руках исполнительной ветви. Прокуроры считают это одним из самых серьезных злоупотреблений президентскими полномочиями с момента демократизации страны и хотят потребовать казни.

Следствие также утверждает, что экс-президент пытался оправдать свои действия, представляя политических оппонентов как "антигосударственные силы", а планы по возможным задержаниям ключевых фигур оппозиции вызвали опасения относительно реальной угрозы демократии. Отдельным эпизодом по делу стала вероятная попытка Юн Сок Йоля усугубить напряженности с Северной Кореей с помощью тайной дроновой операции, чтобы создать повод для военного положения.

Хотя чрезвычайный режим введенный Юн Сок Йолем длился всего около шести часов, его последствия были значительными: политический кризис потряс четвертую экономику Азии, обеспокоил инвесторов и вызвал шок среди союзников Сеула, в том числе в США. Впоследствии Конституционный суд объявил Юн Сок Йолю импичмент, а на досрочных выборах победил либеральный кандидат Ли Дже Мэн, которого экс-президент хотел осудить.

65-летний Юн Сок Йоль отрицает все обвинения, настаивая, что действовал в рамках Конституции. Приговор по делу ожидается в феврале. Последняя смертная казнь в Южной Корее состоялась в 1997 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юн Сок Йоль попросил прощения у народа Кореи из-за жены.

Также "Комментарии" писали, что экс-первую леди Южной Кореи арестовали из-за взяток элитными сумочками.



Источник: https://moderndiplomacy.eu/2026/01/09/south-koreas-ex-president-yoon-faces-possible-death-penalty-over-martial-law-bid/
