Експрезиденту Південної Кореї загрожує смертна кара: що відомо

У Південній Кореї виходить на фінішну пряму один із найрезонансніших політичних процесів у сучасній історії країни. Спеціальний прокурор має намір вимагати смертної кари або довічного ув’язнення для колишнього президента Юн Сок Йоля, якого звинувачують у спробі повстання через запровадження воєнного стану в грудні 2024 року.

Юн Сук Йоль. Фото з відкритих джерел

На початку січня на засіданні суду нижчої інстанції були заслухані заключні аргументи сторін. За версією обвинувачення, Юн Сок Йоль разом із тодішнім міністром оборони Кім Йон Хьоном ще з осені 2023 року планував надзвичайні заходи, які мали призупинити роботу парламенту та сконцентрувати владу в руках виконавчої гілки. Прокурори вважають це одним із найсерйозніших зловживань президентськими повноваженнями з моменту демократизації країни та хочуть вимагати страти.

Слідство також стверджує, що експрезидент намагався виправдати свої дії, представляючи політичних опонентів як "антидержавні сили", а плани щодо можливих затримань ключових фігур опозиції викликали побоювання щодо реальної загрози демократії. Окремим епізодом у справі стала ймовірна спроба Юн Сок Йоля загострити напруженості з Північною Кореєю за допомогою таємної дронової операції, аби створити привід для воєнного стану.

Хоча надзвичайний режим введений Юн Сок Йолем тривав лише близько шести годин, його наслідки були значними: політична криза сколихнула четверту економіку Азії, занепокоїла інвесторів і викликала шок серед союзників Сеула, зокрема у США. Згодом Конституційний суд оголосив Юн Сок Йолю імпічмент, а на дострокових виборах переміг ліберальний кандидат Лі Дже Мен, якого експрезидент хотів засудити.

65-річний Юн Сок Йоль заперечує всі звинувачення, наполягаючи, що діяв у межах Конституції. Вирок у справі очікується в лютому. Остання смертна кара у Південній Кореї відбулася 1997 році.

