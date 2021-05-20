Эрдоган анонсировал важное послание для всего мира: что имел ввиду турецкий президент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с "посланием по Северному Кипру", которое затронет весь мир. Он сделает это во время визита в самопровозглашенную "Турецкую республику Северного Кипра" (ТРСК).

Реджеп Тайип Эрдоган - фото из открытых источников

Чего именно может касаться послание? Что имеет в виду Эрдоган под словами "коснется всего мира"? Затронет ли это Украину? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответил профессор в МАУП (Межрегиональная Академия Управления Персоналом), директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, предложит будущее развитие острова на основе двух государств, что сразу же вызовет протест Никосии, Франции, Италии, Греции, других европейских государств и всего Евросоюза. Эрдоган для них — непредсказуемый партнер, который "покушается" на энергоресурсы, расположенные в Восточном Средиземноморье. То есть, перспектив разрешения конфликта на основе послания миру Эрдогана в среднесрочной перспективе нет. Однако у Турции есть негласные договоренности с Великобританией. Лондон обладает двумя мощными базами на Кипре – Дикелией и Акротири", — отмечает Андрей Мишин.

По мнению политолога, речь сейчас идет о возросших интересах на основе силового и экономического усиления Великобритании, Турции и ее протектората — Северного Кипра в Восточном Средиземноморье впервые за почти сорок лет после военной оккупации Турецкой Республикой северной части острова Кипр в 1974 году.

"Послание миру турецкого лидера, по большому счету, политический жест. Это создание еще одного, а именно пятого фронта. Четыре турецких фронта создал Эрдаган: Сирия, Ливия, Ирак, Южный Кавказ (Карабах). И теперь еще к этому можем добавить новый фронт — как силовую, военно-политическую и дипломатическую потенцию турецкого государства. Ну как хищник метит территорию. Эрдоган при поддержке Англии создает прецедент. Теперь здесь будет постоянная дипломатическая и военно-политическая напряженность", — прогнозирует эксперт.

Андрей Мишин считает, что для Украины это неприятный факт из-за аналогии с военной оккупацией Россией Крыма и части Донбасса.

"Россия будет использовать прецедент максимально, Эрдоган еще более будет связан с Путиным. В целом ситуация в мире, вокруг Украины в частности, обостряется", — резюмирует эксперт.

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