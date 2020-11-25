Эрдоган: нужно бороться с исламофобией на Западе, как с чумой

Президент Турции Реджеп Эрдоган присутствовал на онлайн-открытии 36-го заседания COMCEC, где заявил, что Турция будет бороться исламофобией, которая превратилась в официальную политику стран Запада.

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"Наши братья и сестры, живущие на этих землях, обязаны бороться с исламофобией. Расизм превратился в политику, которая в некоторых европейских странах защищается лично на уровне главы государства. Мусульмане сталкиваются с той же кампанией линчевания и ненависти, как к евреям в Европе до Второй мировой войны.", — заявил президент.

"Используя международные платформы в рамках закона и демократии, мы должны бороться с культурным расизмом, который окружает Запад как чума", — добавил он.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время визита на Кипр, что переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании "двух отдельных государств" на острове. В прошлом переговоры были нацелены на воссоединение средиземноморского острова, который разделен между грекоязычной республикой Кипр, членом Европейского Союза, контролирующей южные две трети острова, и севером, оккупированным Турцией с 1974 года.









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