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Эрдоган предложил четырехсторонние переговоры по решению войны

Президент Турции призвал четыре страны сесть за стол переговоров для разрешения военного конфликта.

сегодня, 10:10 comments1820
Автор:
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Slava Kot
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Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести мирные переговоры с четырьмя странами по разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном. По плану Эрдогана, кроме двух враждующих стран, в переговорах также примут участие Россия и Турция. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Anadolu.

Эрдоган предложил четырехсторонние переговоры по решению войны

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Перед полетом в США на сессию Генассамблеи ООН Реджеп Эрдоган провел пресс-конференцию, где озвучил идею мирных переговоров для завершения войны между Азербайджаном и Арменией. Турецкий лидер рассказал, что обеим странам было направлено предложение провести встречу под руководством Турции.


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Кроме трехсторонних переговоров, в качестве альтернативы, также были предложены четырехсторонние переговоры. По идее Эрдогана к ним присоединились бы Армения, Азербайджан, Турция и Россия.

"Помимо трехстороннего подхода мы также сделали четырехстороннее предложение", — сказал Эрдоган и добавил, что ответа от Армении или Азербайджана еще не было.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник России объявил, что проведет совместные военные учения с США. Армения все больше разочаровывается от партнерства с Россией в оборонной сфере и ищет новых союзников. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван ждал от РФ защиты в войне, однако теперь называет зависимость Армении от России стратегической ошибкой.

Также "Комментарии" писали, что в Российской Федерации прокомментировали слова представителя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера, который предложил присоединить Армению к НАТО.  



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Источник: https://www.aa.com.tr/en/turkiye/turkiye-awaiting-response-on-proposal-for-4-way-talks-about-azerbaijans-karabakh-region-president-erdogan/2993499
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