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Эрдоган заставил Путина "ждать": в сети показали видео

Пока Эрдогана не было, Путин перекатывался с ноги на ногу

сегодня, 18:39
Автор:

Лиля Воробьева
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Во время официальной встречи на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, главу Кремля снова заставили ждать. В этот раз Путина "кинул" президент Турции Реджеп Эрдоган. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Эрдоган заставил Путина "ждать": в сети показали видео

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Лидер Турции "унизил" президента РФ Владимира Путина, заставив его ждать. На опубликованном видео видно, что глава Кремля пришел первым в комнату, где была запланирована их встреча с Эрдоганом. В ожидании тот листал какие-то бумажки и мерил комнату, ходя по помещению.

Только через некоторое время в помещение, где находился Путин, вошел Реджеп Эрдоган. Российские пропагандистские СМИ, чтобы сохранить лицо Путина, заявили, что он якобы пришел на встречу раньше. Но всем известен факт, что практически всегда глава Кремля опаздывает на встречу, заставляя себя ждать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о мирных играх Эрдогана и Путина . В Казахстане начался саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (НУМГА). В нем, в частности, принимают участие российский диктатор Путин, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, турецкий лидер Эрдоган, глава ООН Гутерреш. В рамках саммита планируется двусторонняя встреча президентов России и Турции, в ходе которой Эрдоган предположительно предложит Путину посредничество Анкары в мирном урегулировании конфликта в Украине. Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько уверен, что посредничество Эрдогана по урегулированию конфликта в Украине не приведет к практическим результатам. Да и вообще, продолжает Владимир Манько, вряд ли речь может идти о каком-то посредничестве.



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