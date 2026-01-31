ЕС впервые готовит санкции против партнера России в Средней Азии

Кыргызстан может стать первой страной Средней Азии из числа бывших республик СССР, которая попадет под европейские санкции за помощь России.

Кыргызстан может попасть под санкции ЕС. Фото: из открытых источников

Ограничительные меры могут включить в 20-й пакет санкций ЕС, сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, против этой страны, входящей в ЕАЭС и военный блок Кремля ОДКБ, могут впервые задействовать механизм наказания за нарушение санкций (anti-circumvention tool). Речь идет, в частности, о запрете на поставки в Кыргызстан станков и радиооборудования.

Источники издания отмечают, что после начала российской войны против Украины Кыргызстан стал одним из ключевых торговых хабов, через который в РФ поступали санкционные товары из Европы.

По данным Brookings Institution, экспорт из Эстонии в Кыргызстан вырос на 10000%, из Финляндии – на 3100%, из Польши и Греции – на 2200% и 2100% соответственно, из Норвегии, Великобритании, Германии и Чехии – более чем на 10.

Значительная часть продукции, поступавшей в Кыргызстан, оказывалась на российском рынке, несмотря на действующие запреты. В ЕС считают, что подобные схемы существенно подрывают эффективность санкционного режима.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейский Союз готовит 20-й пакет санкций против России. Принять его хотят 24 февраля. Работа над этим решением продолжается, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, страны Евросоюза предлагают разные санкции. Речь идет, в частности, о "полном запрете морских услуг, а также вопросе энергетических санкций и минеральных удобрений".