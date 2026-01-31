ЄС вперше готує санкції проти партнера Росії в Середній Азії

Рубрики
Киргизстан може стати першою країною Середньої Азії із числа колишніх республік СРСР, яка потрапить під європейські санкції за допомогу Росії.
Киргизстан може потрапити під санкції ЄС. Фото: з відкритих джерел
Обмежувальні заходи можуть включити до 20-го пакету санкцій ЄС, повідомляє Bloomberg.
За інформацією джерел агентства, проти цієї країни, яка входить до ЄАЕС і військового блоку Кремля ОДКБ, можуть вперше задіяний механізм покарання за порушення санкцій (anti-circumvention tool). Йдеться, зокрема, про заборону на поставки до Киргизстану верстатів і радіообладнання.
Джерела видання зазначають, що після початку російської війни проти України Киргизстан став одним з ключових торгових хабів, через який до РФ надходили санкційні товари з Європи.
За даними Brookings Institution, експорт з Естонії до Киргизстану зріс на 10000%, з Фінляндії — на 3100%, з Польщі та Греції — на 2200% і 2100% відповідно, з Норвегії, Великої Британії, Німеччини та Чехії — більше ніж на 1000%.
Значна частина продукції, що надходила до Киргизстану, опинялася на російському ринку, попри діючі заборони. У ЄС вважають, що такі схеми суттєво підривають ефективність санкційного режиму.
Як повідомляв портал "Коментарі", Європейський Союз готує 20-й пакет санкцій проти Росії. Ухвалити його хочуть 24 лютого. Робота над цим рішенням ще триває, повідомила на пресконференції у Брюсселі висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. За її словами, країни Євросоюзу пропонують різні санкції. Йдеться, зокрема, про "повну заборону морських послуг, а також питання енергетичних санкцій та мінеральних добрив".