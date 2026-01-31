logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Азія ЄС вперше готує санкції проти партнера Росії в Середній Азії
commentss НОВИНИ Всі новини

ЄС вперше готує санкції проти партнера Росії в Середній Азії

Киргизстан став одним з ключових торгових хабів, через який до РФ надходять санкційні товари з Європи

31 січня 2026, 00:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Киргизстан може стати першою країною Середньої Азії із числа колишніх республік СРСР, яка потрапить під європейські санкції за допомогу Росії. 

ЄС вперше готує санкції проти партнера Росії в Середній Азії

Киргизстан може потрапити під санкції ЄС. Фото: з відкритих джерел

Обмежувальні заходи можуть включити до 20-го пакету санкцій ЄС, повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, проти цієї країни, яка входить до ЄАЕС і військового блоку Кремля ОДКБ, можуть вперше задіяний механізм покарання за порушення санкцій (anti-circumvention tool). Йдеться, зокрема, про заборону на поставки до Киргизстану верстатів і радіообладнання. 

Джерела видання зазначають, що після початку російської війни проти України Киргизстан став одним з ключових торгових хабів, через який до РФ надходили санкційні товари з Європи. 

За даними Brookings Institution, експорт з Естонії до Киргизстану зріс на 10000%, з Фінляндії — на 3100%, з Польщі та Греції — на 2200% і 2100% відповідно, з Норвегії, Великої Британії, Німеччини та Чехії — більше ніж на 1000%.

Значна частина продукції, що надходила до Киргизстану, опинялася на російському ринку, попри діючі заборони. У ЄС вважають, що такі схеми суттєво підривають ефективність санкційного режиму.

Як повідомляв портал "Коментарі", Європейський Союз готує 20-й пакет санкцій проти Росії. Ухвалити його хочуть 24 лютого. Робота над цим рішенням ще триває, повідомила на пресконференції у Брюсселі висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. За її словами, країни Євросоюзу пропонують різні санкції. Йдеться, зокрема, про  "повну заборону морських послуг, а також питання енергетичних санкцій та мінеральних добрив". 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-30/eu-mulls-replacing-russian-oil-price-cap-with-ban-on-services
Теги:

Новини

Всі новини