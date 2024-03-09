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Еще одна страна хочет в ЕС

Армения заявила о желании присоединиться к ЕС

сегодня, 17:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о планах его страны вступить в Европейский Союз.

Еще одна страна хочет в ЕС

Армения отдаляется от РФ. Фото из открытых источников

По словам министра иностранных дел, Ереван обсуждает возможность присоединения к Евросоюзу.

"У народа Армении есть европейские устремления. Как я уже сказал, мы проходим через этот процесс. И мы увидим, каким будет его завершение", – сказал Арарат Мирзоян.

По словам главы МИД, Армения расширяет список партнеров и союзников с учетом вызовов, с которыми страна столкнулась за последние несколько лет, и выбора народом демократического пути развития.

"Мы углубляем отношения с ЕС и США, одновременно сохраняя традиционные связи. Мы также смотрим в сторону востока. К примеру, строим отношения с Индией", — отметил Арарат Мирзоян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий. "Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала — да, а посла — нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.



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Источник: https://www.trtworld.com/video/tv-shows/one-on-one-or-interview-with-armenian-foreign-minister-ararat-mirzoyan-17276993
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