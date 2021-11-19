Еще одна страна откроется для вакцинированных туристов

Филиппины одобрили план, позволяющий в ближайшее время разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от COVID-19, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

вакцинированные туристы - фото из открытых источников

В минувшем году из-за коронавирусных ограничений на Филиппинах, которые пользуются спросом на дайвинг и где есть много тропических островов, количество иностранных туристов уменьшилось на 83%. Тогда страну поселило почти 1,4 млн. туристов по сравнению с почти 8,2 млн. в 2019 году.

Межведомственная группа по борьбе с коронавирусом одобрила въезд полностью вакцинированных туристов из других стран, которые входят в зеленый список.

“Разрешение въезда туристов из стран „зеленой“ зоны или территорий, где вакцинировано большинство населения, а также с низким уровнем инфицирования, значительно поможет в наших усилиях по восстановлению”, — заявила министр туризма Филиппин Бернадетт Ромуло-Пуйят.

Въехать на территорию государства смогут только полностью привитые лица, разрешенными вакцинами Управлением по безопасности продуктов и медикаментов или Всемирной организацией здравоохранения. А именно вакцина Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covovax.

Филиппины включают в свой "зеленый" список одобренных стран Японию, Китай, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Индию.

Соседние страны такие как: Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, Индонезия и Сингапур также объявили об открытии границ после полной вакцинации населения.

Кроме того, в Минтуризме заявили, что будут работать над "Вакцинированными дорожками или пузырьками" — специальная программа для привитых туристов, которые приезжают из стран "желтого списка". Такая категория сможет въехать в страну лишь с определенными ограничениями.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" писал о новых правилах пересечения границы для невакцинированных.

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