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Еще одна страна призвала своих граждан немедленно покинуть Украину – "ситуация может быстро ухудшиться"

Япония призывает своих граждан немедленно покинуть Украину из-за кризиса

сегодня, 16:56
Автор:

Карина Ожерельева
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Министерство иностранных дел в пятницу, 11 февраля, посоветовало находящимся в Украине гражданам Японии немедленно покинуть европейскую страну, поскольку Россия собирает войска на границе с Украиной. Об этом сообщает The Japan Times.

Еще одна страна призвала своих граждан немедленно покинуть Украину – "ситуация может быстро ухудшиться"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины - The Japan Times

Министерство подняло до самого высокого уровня свое предупреждение о путешествиях в Украину, призывающее всех граждан Японии эвакуироваться из страны и избегать путешествий туда "независимо от целей".

Министерство ссылается на недавнее начало совместных российско-белорусских военных учений в Беларуси, граничащую с Украиной, а также новую партию российских военных кораблей, замеченных в Черном море.

"Растет вероятность того, что ситуация может быстро ухудшиться", — говорится в заявлении министерства.

По словам представителя МИД, в Украине находятся около 150 граждан Японии.

Как сообщали ранее "Комментарии", Байден просит граждан США уехать из Украины уже сейчас. По словам Байдена, непохоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Все это говорит о том, что ситуация очень быстро может оказаться неконтролируемой. При этом Байден отверг готовность отправить войска США в Украину, подчеркнув, что это приведет к началу новой мировой войны.

Также NBC News опубликовал предупреждение Госдепа, в котором идет обращение к американцам позаботиться о своей жизни и здоровье, оставив территорию Украины уже сейчас. Иначе, когда начнется вторжение российских войск, им придется лично беспокоиться о том, как покинуть территорию Украины.


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Источник: https://www.japantimes.co.jp/news/2022/02/11/national/citizens-urged-leave-ukraine/
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