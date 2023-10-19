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Еще одна страна-союзница Кремля запретила поставлять в РФ специальные товары

Россия теперь не сможет получать через территорию Казахстана дроны, электрочипы и электронику

сегодня, 20:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Власти Казахстана запустили запрет по экспорту в страну-агрессор РФ 106 видов товаров, которые можно использовать в военном производстве. В перечне запрета дроны, электрочипы и электроника. До этого в РФ получали их транзитом через территорию казахского государства. Об этом сообщил чиновник из казахского правительства Кайрат Торебаев.

Еще одна страна-союзница Кремля запретила поставлять в РФ специальные товары

У Токаева "обули" Путина (фото из открытых источников)

Как информирует КазТАГ , вице-министр заявил, что власти Астаны наложили запрет на поставку в РФ 106 наименований товаров, которые можно использовать в военном производстве.


"Мы экспортируем все товары, кроме относящихся к войне – на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров – их экспорт мы полностью запретили", — рассказал казахский чиновник.

Уже сейчас у России нет возможности, используя экспорт через Казахстан, получить дроны, электрочипы и все остальное, что может быть применено в ходе военного вторжения.

"Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через Казахстан. Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт – нет. Они (производятся — ред.) не только на Западе, но и в других странах", — продолжил Кайрат Торебаев. .

Власти Астаны поддержали западные санкции, которые были введены цивилизованным миром в отношении РФ после полномасштабного военного вторжения на украинскую территорию. Такая позиция Казахстана по поводу запрета экспорта товаров будет способствовать усилению борьбы с обходом Москвой санкций Запада.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будет ли помогать Казахстан России с обходом санкций. Лидер Казахстана затронул и тему войны в Украине, подчеркнув, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий и на мирные переговоры по уставу ООН.



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