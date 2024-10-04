Еще одна страна заговорила о возможности применения ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готов применить все виды наступательного вооружения, если Южная Корея и США попытаются использовать силу для нарушения суверенитета Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын

"Если враги, игнорируя наши неоднократные предупреждения, с чрезмерной уверенностью в альянсе с Республикой Корея и США сделают еще один шаг вперед, пытаясь применить силу для нарушения суверенитета нашего государства, мы без колебаний применим все наши наступательные силы, включая ядерное оружие", — подчеркнул Ким Чен Ин.

Как сообщается, северокорейский лидер посетил учебную базу спецназа Корейской народной армии, где наблюдал за военными учениями.

Во время своего выступления Ким Чен Ын напомнил, что КНДР является ядерным государством, и в случае "военного столкновения" существование Сеула и Республики Корея будет невозможно. Он подчеркнул, что это не просто "риторическая угроза".

Кроме того, Ким Чен Ын назвал "уморительным зрелище" недавнее выступление президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, говорившего о "мощном военном ответе" со стороны альянса Сеула и Вашингтона.

По его словам, именно Южная Корея и США являются "силами, нарушающими безопасность и мир в регионе".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что угрожают миру применить ядерное оружие не только Северная Корея, но и Россия и Беларусь. В частности РФ даже изменила ядерную доктрину, чтобы таким образом повлиять на Запад и чтобы он не дал разрешение Украине бить его оружием по территории РФ. Кроме того, об использовании ядерного оружия в случае нападения на Беларусь не раз говорил и Лукашенко.

Кстати, КНР активно помогает РФ в войне и дает ей боеприпасы.



