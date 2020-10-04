Это стоит увидеть: в Индонезии живет племя с аномально синими глазами

На острове Бутон, который входит в состав Индонезии, обнаружили племя людей, которые поразили весь мир своим уникальным цветом глаз. Эти люди стали героями кадров 38-летнего фотографа Корчине Пасарибу, который посетил их территорию в сентябре текущего года. Свои работы он опубликовал на странице в Instagram.

instagram.com/geo.rock888

Известно, что мужчина в течение года путешествует по Индонезии и снимает сельских жителей, изучая их культуру и традиции. Месяц назад он оказался на острове Бутон и наткнулся на племя с уникальным ярко-синим цветом глаз. Он сделал несколько кадров, которые привели в восторг жителей по всему миру.

Оказалось, что люди из племени болеют редким генетическим заболеванием, которое в медицине называют синдромом Ваарденбурга. Эта болезнь имеет несколько клинических признаков, в частности гетерохромию радужки - явление, при котором цвет радужки глаз неравномерен или имеет другой оттенок, а также может наблюдаться разница в цвете между глазами.

За свою удивительную внешность жителям иногда приходится расплачиваться здоровьем, ведь этот синдром может привести к потере слуха.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что аборигены жестоко расправились с британским экспертом по диким племенам.

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