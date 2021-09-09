Евросоюз критикует, Китай помогает, а США теряют рычаги влияния: Афганистан становится разменной монетой

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Кравцев Сергей
Евросоюз резко раскритиковал состав нового правительства Афганистана, сформированного радикальным исламистским движением "Талибан". Китай в свою очередь намерен предоставить Афганистану продовольствие, вакцины, медикаменты и зимние товары в качестве экстренной помощи на сумму около 30 млн долларов. А США, похоже, теряют рычаги влияния на ситуацию. О чём говорит сложившаяся ситуация? Кого она усиливает, кого ослабляет?
Афганистан - Фото из открытых источников
В интервью изданию "Комментарии" эксперты помогли разобраться, кому сложившаяся ситуация больше всего выгодна, а, кто просто теряет деньги и влияние.
Политолог Андрей Окара признался, что у него создается впечатление, будто сейчас Афганистан стал местом, где проявляется – кто готов стать мировым жандармом или шерифом. Кто готов возглавить мировой порядок вместо отошедших в сторону США.
Андрей Окара не думает, что США полностью исчезнут из афганского кейса. Но уверен, что роль Штатов будет значительно снижена.
Политологу-международнику, бизнес-аналитику Георгию Кухалейшвили развивающиеся в Афганистане и вокруг него события говорят о том, что США и ЕС вообще не контролируют ситуацию в этой стране. И не способны каким-либо образом воздействовать на талибов.
Он добавляет, Пекин не скупится на помощь талибам, поскольку рассчитывает реализовать проекты железных и автомобильных дорог в Афганистане, которые превратят его в межрегиональный транзитный узел в рамках инфраструктурной и инвестиционной инициативы "Один пояс, один путь". Кроме того, Китай и Россия собираются строить через территорию Афганистана газопроводы для поставок природного газа с российских и туркменских месторождений в Пакистан, Индию и Китай.
По его мнению, вырисовывается следующая картина: из-за недальновидности администрации Байдена произойдет усиление оппонента США – Китая – сразу в трех регионах.
Но всё это, акцентирует эксперт, возможно лишь в том случае, если талибам удастся как можно быстрее стабилизировать ситуацию в своей стране. Это отвечает им их интересам потому, что их лидеры смогут озолотиться на транзите природного газа и китайских товаров", – уверен политолог-международник.
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