Евросоюз критикует, Китай помогает, а США теряют рычаги влияния: Афганистан становится разменной монетой

Евросоюз резко раскритиковал состав нового правительства Афганистана, сформированного радикальным исламистским движением "Талибан". Китай в свою очередь намерен предоставить Афганистану продовольствие, вакцины, медикаменты и зимние товары в качестве экстренной помощи на сумму около 30 млн долларов. А США, похоже, теряют рычаги влияния на ситуацию. О чём говорит сложившаяся ситуация? Кого она усиливает, кого ослабляет?

Афганистан - Фото из открытых источников

В интервью изданию "Комментарии" эксперты помогли разобраться, кому сложившаяся ситуация больше всего выгодна, а, кто просто теряет деньги и влияние.

В Афганистане решается вопрос мирового правопорядка. И Китай, похоже, подхватывает это знамя, выпавшее из рук США, демонстрирует себя страной, готовой обеспечить системную и рамочную стабильность

Политолог Андрей Окара признался, что у него создается впечатление, будто сейчас Афганистан стал местом, где проявляется – кто готов стать мировым жандармом или шерифом. Кто готов возглавить мировой порядок вместо отошедших в сторону США.

"Именно Афганистан стал маркером того, что США с этой ролью не справляются. То ли не могут, то ли не хотят, то ли им это не нужно, – отмечает эксперт. – Именно поэтому в Афганистане решается вопрос мирового правопорядка. И Китай, похоже, подхватывает это знамя, выпавшее из рук США, демонстрирует себя страной, готовой обеспечить системную и рамочную стабильность. В том числе – вкладывая в Афганистан определенные средства. И желая определять будущее самой нестабильной на данный момент точки в мировом политическом раскладе".

Андрей Окара не думает, что США полностью исчезнут из афганского кейса. Но уверен, что роль Штатов будет значительно снижена.

"Россия будет пытаться наращивать свое присутствие в Афганистане. И потому, что есть опыт пребывания там. И потому, что осознается опасность того, что оттуда может перекинуться в Среднюю Азию, а потом и собственно в РФ фактор нестабильности (мусульманский радикализм, фундаментализм). Плюс – это возможность проявить свои амбиции. Так что Афганистан будет тем местом, где Китай, РФ и в меньшей мере США будут выяснять принципы нового миропорядка", – прогнозирует Андрей Окара.

Режим талибов в Афганистане будет наряду с Пакистаном выполнять функцию опоры Китая в регионах Центральной и Южной Азии, Среднего Востока

Политологу-международнику, бизнес-аналитику Георгию Кухалейшвили развивающиеся в Афганистане и вокруг него события говорят о том, что США и ЕС вообще не контролируют ситуацию в этой стране. И не способны каким-либо образом воздействовать на талибов.

"В то же время, ситуация позволяет сделать выводы, что режим талибов в Афганистане будет наряду с Пакистаном выполнять функцию опоры Китая в регионах Центральной и Южной Азии, Среднего Востока", – поясняет эксперт.

Он добавляет, Пекин не скупится на помощь талибам, поскольку рассчитывает реализовать проекты железных и автомобильных дорог в Афганистане, которые превратят его в межрегиональный транзитный узел в рамках инфраструктурной и инвестиционной инициативы "Один пояс, один путь". Кроме того, Китай и Россия собираются строить через территорию Афганистана газопроводы для поставок природного газа с российских и туркменских месторождений в Пакистан, Индию и Китай.



По его мнению, вырисовывается следующая картина: из-за недальновидности администрации Байдена произойдет усиление оппонента США – Китая – сразу в трех регионах.

"А у России появится возможность создать условия для того, чтобы перехватить объемы туркменского газа, которые планировалось поставлять в Европу, в случае строительства Транскаспийского газопровода, – отмечает Георгий Кухалейшвили. – Туркменский газ – конкурент голубому топливу, поставляемому Газпромом на европейский рынок".

Но всё это, акцентирует эксперт, возможно лишь в том случае, если талибам удастся как можно быстрее стабилизировать ситуацию в своей стране. Это отвечает им их интересам потому, что их лидеры смогут озолотиться на транзите природного газа и китайских товаров", – уверен политолог-международник.

Читайте также на портале "Комментарии" — вывод войск США завершен: чем это обернется для Афганистана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!