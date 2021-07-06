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Главная Новости Мир Азия Фейк-вакцинация: как тысячам индийцев укололи физраствор вместо вакцины от covid-19
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Фейк-вакцинация: как тысячам индийцев укололи физраствор вместо вакцины от covid-19

Полномасштабная афера была организована и проводилась самими врачами

сегодня, 15:12
Автор:

Андрей Ройко

Тысячи людей в Индии стали жертвами тщательно продуманной широкомасштабной аферы по продаже лже-вакцин против коронавируса. Причем к афере были причастны местные врачи и медицинские работники, которые уже арестованы, сообщают в "SNN".

Фейк-вакцинация: как тысячам индийцев укололи физраствор вместо вакцины от covid-19

В Индии тысячи человек получили физраствор вместо вакцины от коронавируса, фото из открытых источников

По словам высокопоставленного полицейского чиновника в Мумбаи (бывший Бомбей), в финансовом центре города, а также в штате Махараштра было проведено не менее 12 кампаний поддельной вакцинации. Людям вместо вакцины от коронавируса кололи соленую воду. Всего, физраствор укололи около 2500 человек, а в целом организаторы этой аферы нажились на поддельной вакцинации 28 тысячами долларов. Получается одна "вакцинация" солевым раствором стоила для пациентов 11,2 доллара.

При этом организаторы фейковой вакцинации использовали больницу, которая выпускала поддельные сертификаты, флаконы и шприцы. 

В настоящее время 14 человек арестованы по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство, преступный сговор и по другим обвинениям. Но круг лиц, причастных к данной афере может быть значительно больше.

По данным Университета Джона Хопкинса, на данный момент более 62 миллионов человек — около 4,5% населения Индии — были полностью вакцинированы от ковид-19.

По данным CNN-News18, филиала CNN, фальшивые кампании по вакцинации в Индии продолжались в период с конца мая по начало июня. Власти начали расследование после того, как некоторые из жертв мошенничества, с подозрением относившиеся к полученным свидетельствам о вакцинации, сообщили об этом в полицию.

А как проходит вакцинация в Украине, "Комментарии" детально писали вчера. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/07/05/india/india-fake-covid-vaccine-scam-intl-hnk/index.html
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