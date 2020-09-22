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Главная Новости Мир Азия ФОТОФАКТ: в Казахстане рухнул строящийся почти за 3 млн долларов стадион
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ФОТОФАКТ: в Казахстане рухнул строящийся почти за 3 млн долларов стадион

Стала известна вероятная причина ЧП

сегодня, 15:52
Автор:

Таисия Ерохина

Строящееся здание физкультурно-оздоровительного комплекса рухнуло в Казахстане: в стадион вложили почти 3 млн долларов. Об этом передает Tengrinews.

ФОТОФАКТ: в Казахстане рухнул строящийся почти за 3 млн долларов стадион

Фото: nege.kz.

Так, ЧП произошло 21 сентября в селе Чунджа в Алматинской области. Строительство сооружения началось в прошлом году и должно было завершиться к концу 2020 года. Финансирование проекта составило около 2,76 миллионов долларов. Сначала обрушилась железная конструкция, а потом повредилась и крыша в одном из корпусов на площади около 1 058 квадратных метра.

Как сообщил заместитель руководителя Управления строительства в Алматинской области Ерке-Булан Усманбаев, во время происшествия никто из рабочих на стройке не пострадал. Специалисты занялись выяснением причины ЧП. В частности, рассматривается человеческий фактор. По словам Усманбаева, в процессе строительства кто-то мог неправильно закрутить болт, или сделать не так стык, что и послужило причиной аварии.

Ранее сообщалось, что в Китае потолок ресторана рухнул на голову гостям: жертвы исчисляются десятками.


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