ФОТОФАКТ: в Казахстане рухнул строящийся почти за 3 млн долларов стадион

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Таисия Ерохина
Строящееся здание
физкультурно-оздоровительного комплекса рухнуло в Казахстане: в стадион вложили
почти 3 млн долларов. Об этом передает
Tengrinews.
Фото: nege.kz.
Так, ЧП произошло 21 сентября в селе Чунджа в Алматинской области. Строительство сооружения началось в прошлом году и должно было завершиться к концу 2020 года. Финансирование проекта составило около 2,76 миллионов долларов. Сначала обрушилась железная конструкция, а потом повредилась и крыша в одном из корпусов на площади около 1 058 квадратных метра.
Как сообщил
заместитель руководителя Управления строительства в Алматинской области
Ерке-Булан Усманбаев, во время происшествия никто из рабочих на стройке не
пострадал. Специалисты занялись выяснением причины ЧП. В частности,
рассматривается человеческий фактор. По словам Усманбаева, в процессе
строительства кто-то мог неправильно закрутить болт, или сделать не так стык,
что и послужило причиной аварии.
Ранее сообщалось,
что в Китае потолок
ресторана рухнул на голову гостям: жертвы исчисляются десятками.
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