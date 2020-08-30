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В Китае потолок ресторана рухнул на голову гостям: жертвы исчисляются десятками

Китайские спасатели проводят поиски под обломками, число жертв растет

сегодня, 10:45
Автор:

Екатерина Белоброва

В городе Линьфэнь провинции Шаньси в Китае произошло обрушение ресторана "Цзюйсянь" во время празднования 80-летия местного жителя. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел вчера, 29 августа, в 9:40 утра, когда родственники и друзья именинника собрались, чтобы его поздравить.

В Китае потолок ресторана рухнул на голову гостям: жертвы исчисляются десятками

Когда произошло обрушение, под обломками оказались более 100 человек. 

"Из-под завалов обрушившегося двухэтажного здания были извлечены 57 человек, в том числе 29 человек погибли, семеро получили тяжелые ранения и еще 21 человек получил легкие ранения. Семь тяжело раненых человек находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает", - прокомментировали ситуацию медики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что масштабный взрыв в столице Ливана породил протесты и уличные беспорядки с целью отправить правительство в отставку. Отмечается, что руководство страны отреагировало на требования своих граждан. На данный момент все министры Ливана написали заявления об отставке. По словам министр здравоохранения Хамада Хасана, отставка - это не попытка убежать от ответственности, а возможность прекратить то, что сейчас происходит в стране. Он также надеется, что полицейские привлекут к ответственности всех виновных в беспорядках. 



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