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Гибель мэра Сеула: что было в предсмертной записке

Предсмертную записку мэра обнаружили на столе в его кабинете в официальной резиденции

сегодня, 10:14 comments523
Автор:

Виолетта Комаровская
Гибель мэра Сеула: что было в предсмертной записке

Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters

В официальной резиденции мэра Сеула обнаружили его предсмертную записку. В ней Пак Вон Сун попросил прощения и завещал кремировать его тело после гибели. Об этом сообщает агентство Yonhap. 

Прежде чем уйти из дома мэр Сеула написал своим родным несколько строк. Предсмертную записку он оставил на столе в своем кабинете. Там ее вскоре и обнаружили.

"Я очень перед всеми виноват. Я благодарю всех, кто шел по жизни вместе со мной. Я чувствую свою вину перед семьей. Я не смог дать им ничего, кроме боли. Прошу кремировать меня и развеять прах над могилой моих родителей. Прощайте", - говорится в письме. 

О том, что Пак Вон Сун ушел из дома, оставив эту записку, сообщила в полицию накануне его дочь. Телефон отца был отключен, поэтому она начала бить тревогу. Через несколько часов тело мэра Сеула нашли недалеко от резиденции в местном парке. Предварительно, никаких следов насильственной смерти на теле полицейские не обнаружили. 

Похоронить мэра южнокорейской столицы должны на следующей неделе. По особым обычаям прощаться с ним будут в течение 5 дней.

Стоит отметить, что незадолго до исчезновения Пак Вон Суна телеканал SBS сообщил, что его бывшая секретарь, якобы, обвинила мэра в домогательствах и заявила, что кроме нее есть и другие жертвы.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что умер известный игрок и тренер донецкого "Шахтера". 


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