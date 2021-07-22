Главного режиссера открытия Олимпиады в Токио уволили из-за его шутки, сказанной в 1998 году

В Токио с должности главного режиссёра уволили японского комика Кентаро Кобаяши. Причиной тому послужила крайне неудачная шутка, озвученная им в далеком 1998 году. Об этом пишет издание The Mainichi.



Кентаро Кобаяши уволен из-за неудачной шутки - фото: из открытых источников

За два дня до торжественной церемонии открытия ХХХІІ Олимпиады в Токио Центр Симона Визенталя, еврейская правозащитная организация, базирующаяся в Соединенных Штатах, обвинила главного режиссера мероприятия в том, что 23 года назад он шутил на тему, связанную с Холокостом.

Кентаро Кобаяши является экс-участником японской комедийной группы Rahmens. Во время одного из выступлений на сцене, Кентаро раскидал человечков из бумаги и предложил зрителям сыграть в Холокост. Выступление было записано на видео. Ролик поступил в продажу и вызвал волну негодования у людей.

В Центре Симона Визенталя считают, что у этой сказанной комиком фразы нет срока давности, поэтому 21 июля организация выступила с заявлением, в котором раскритиковала Кобаяши на "антисемитские шутки". Кроме того представители центра отметили, что над жертвами нацистского геноцида не имеет права издеваться никто, а та самая "шутка" Кентаро как раз таки и является самым настоящим издевательством.

Сегодня, 22 июля, главного режиссера Кентраро Кобаяши уволили с его должности. А уже завтра в Токио состоится церемонии открытия Олимпийских игр.

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