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Google запретит политическую рекламу: почему компания приняла это решение

Решение кампании вызвано выборами на Филиппинах

сегодня, 16:09
Автор:

Карина Ожерельева
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Компания Google заявила в среду, 1 декабря, что запретит политическую рекламу на своей платформе в преддверии выборов на Филиппинах в мае следующего года, чтобы выбрать преемника президента Родриго Дутерте. Об этом сообщает Reuters.

Google запретит политическую рекламу: почему компания приняла это решение

Вывеска компании Google - фото из открытых источников

Этот шаг состоялся на фоне давления на платформы социальных сетей из-за их работы с политической рекламой на президентских выборах в США в 2020 году.

Социальные медиаплатформы стали политическим полем битвы в стране Юго-Восточной Азии, а исследования показывают, что филиппинцы возглавляют мировые рейтинги по времени, проведенному в социальных сетях.

Предвыборная реклама, которая поддерживает какую-либо политическую партию, кандидатуру любого лица или партии на государственный пост или выступает против них , не будет разрешена с 8 февраля по 9 мая 2022 года. О таком решении сообщает Google в заявлении об обновлении политики по политическому контенту.

В Google заявили, что пострадавшим рекламодателям будет отправлено уведомление об обновлении политики.

Google ранее запрещал политическую рекламу на своей платформе, в частности, перед федеральными выборами в Канаде в 2019 году и перед выборами в Сингапуре в 2020 году.

Социальные медиаплатформы, такие как Facebook, помогли укрепить базу поддержки Дутерте, и аналитики считают их важными рычагами для его победы на выборах в 2016 году.

Филиппины выберут преемника Дутерте, которому по конституции не разрешено претендовать на второй срок, но он будет баллотироваться на место сенатора.

Как сообщали ранее "Комментарии", корпорация Google достигла пика рыночной стоимости.


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Источник: https://www.reuters.com/technology/google-ban-political-advertising-ahead-philippine-election-2021-12-01/
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