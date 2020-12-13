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Главная Новости Мир Азия «Идеален для зимы»: японцы начали продавать алкогольный суп
commentss НОВОСТИ Все новости

«Идеален для зимы»: японцы начали продавать алкогольный суп

Суп из саке не рекомендуют употреблять перед рабочим днем

сегодня, 18:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Японцы не перестают удивлять мир своими новинками, одной из которых стал алкогольным суп. Компания, которая занялась его производством, утверждает, что это блюдо поможет согреться и поднимет настроение в период пандемии.

«Идеален для зимы»: японцы начали продавать алкогольный суп

в Японии начали продавать алкогольный суп / фото pexels

Японский производитель продуктов и напитков Mitsubishi Shokuhin выпустил в продажу суп быстрого приготовления, в составе которого есть саке — национальный алкогольный напиток. Также суп состоит из ламинарии, скумбрии и соевого соуса, он имеет как сладкие, так соленые и терпкие нотки. Создатели продукта говорят, что несмотря на морские компоненты, суп не имеет рыбного вкуса. Соотношение между ингредиентами – один к трем. 

Суп необходимо подогреть в микроволновке и можно не переживать, что алкоголь испариться, потому что саке при нагревании сохраняет 4% содержания алкоголя. Но перед рабочим днем или важным мероприятием употреблять блюдо не рекомендуют. 

Известно, что стоимость необычного супа составлять 198 иен (около 53 гривен). Это блюдо назвали "идеальным" для зимы, ведь он содержит каплю алкоголя, которая поможет поднять настроение и согреть в холодную погоду. 

Напомним, что недавно на одном из рынков Японии продали ящик мандаринов за невероятную сумму — 1 млн иен (около 10 тысяч долларов). Оказалось, что этот был особенный сорт цитрусовых, который отличается от других своей тонкой кожурой и пряным вкусом.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на аукционе в Японии, который проходит на одном из самых больших рынков, продали голубого тунца за 1,8 млн долларов. Рыба весила около 230 килограмм. Купили ее владельцы сети местного ресторана. 


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Источник: https://soranews24.com/2020/12/10/alcoholic-soup-in-a-cup-now-on-sale-to-keep-japan-warm-and-buzzed-this-winter/
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