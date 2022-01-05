Имитация войны: Тайвань проводит учения по перехвату китайских самолетов

В среду, 5 января, в небо поднялись самолеты ВВС Тайваня во время учебы, имитирующей сценарий войны, демонстрируя свою боевую готовность на фоне усиления военной напряженности с Китаем, считающим остров своим. Об этом сообщает Reuters.

Тайваньский C-130 пролетает мимо двух истребителей F-16V во время ежегодных новогодних учений в Цзяе - Reuters

Перед взлетом члены экипажей на базе в южном городе Цзяи, где находятся американские истребители F-16, часто используемые для перехвата китайских военных самолетов, бросились к готовым самолетам, когда раздался сигнал тревоги.

Полеты были частью трехдневных учений, чтобы продемонстрировать боевую готовность Тайваня перед праздником лунного Нового года в конце этого месяца.

В последние несколько лет напряженность в чувствительном Тайваньском проливе растет, и Тайвань жалуется на повторные миссии китайских ВВС вблизи острова.

Китайские военные самолеты часто совершают полеты в юго-западную часть зоны идентификации противовоздушной обороны (ADIZ), воздушное пространство вокруг острова, которое Тайвань контролирует и патрулирует.

"Учитывая очень высокую частоту появления коммунистических самолетов, входящих в наше ПВО, пилоты из нашего крыла очень опытны и имели дело почти со всеми типами их самолетов", — сказал журналистам майор Йен Сян-шэн, вспоминая миссию, во время которой его отправили на перехват китайских истребителей J-16 в конце прошлого года.

Китай не исключает применение силы, чтобы взять Тайвань под свой контроль.

Тайвань назвал деятельность Китая войной "серой зоны", призванной как истощать силы Тайваня, заставляя их постоянно сражаться, так и проверить его реакцию.

В новогоднем послании для Китая на прошлой неделе президент Тайваня Цай Инвэнь сказал, что военный конфликт не является ответом. Пекин ответил строгим предупреждением, что если Тайвань пересечет любую красную линию, это приведет к "глубокой катастрофе".

Как сообщали утро "Комментарии", Китай предупредил о "решительных мерах", если Тайвань будет делать шаги к независимости.

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