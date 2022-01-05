logo

BTC/USD

46579.06

ETH/USD

3814.83

LTC/USD

149.02

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Имитация войны: Тайвань проводит учения по перехвату китайских самолетов
commentss НОВОСТИ Все новости

Имитация войны: Тайвань проводит учения по перехвату китайских самолетов

ВВС Тайваня проводят учения по перехвату китайских самолетов на фоне напряженности с Китаем

сегодня, 17:13
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

В среду, 5 января, в небо поднялись самолеты ВВС Тайваня во время учебы, имитирующей сценарий войны, демонстрируя свою боевую готовность на фоне усиления военной напряженности с Китаем, считающим остров своим. Об этом сообщает Reuters.

Имитация войны: Тайвань проводит учения по перехвату китайских самолетов

Тайваньский C-130 пролетает мимо двух истребителей F-16V во время ежегодных новогодних учений в Цзяе - Reuters

Перед взлетом члены экипажей на базе в южном городе Цзяи, где находятся американские истребители F-16, часто используемые для перехвата китайских военных самолетов, бросились к готовым самолетам, когда раздался сигнал тревоги.

Полеты были частью трехдневных учений, чтобы продемонстрировать боевую готовность Тайваня перед праздником лунного Нового года в конце этого месяца.

В последние несколько лет напряженность в чувствительном Тайваньском проливе растет, и Тайвань жалуется на повторные миссии китайских ВВС вблизи острова.

Китайские военные самолеты часто совершают полеты в юго-западную часть зоны идентификации противовоздушной обороны (ADIZ), воздушное пространство вокруг острова, которое Тайвань контролирует и патрулирует.

"Учитывая очень высокую частоту появления коммунистических самолетов, входящих в наше ПВО, пилоты из нашего крыла очень опытны и имели дело почти со всеми типами их самолетов", — сказал журналистам майор Йен Сян-шэн, вспоминая миссию, во время которой его отправили на перехват китайских истребителей J-16 в конце прошлого года.

Китай не исключает применение силы, чтобы взять Тайвань под свой контроль.

Тайвань назвал деятельность Китая войной "серой зоны", призванной как истощать силы Тайваня, заставляя их постоянно сражаться, так и проверить его реакцию.

В новогоднем послании для Китая на прошлой неделе президент Тайваня Цай Инвэнь сказал, что военный конфликт не является ответом. Пекин ответил строгим предупреждением, что если Тайвань пересечет любую красную линию, это приведет к "глубокой катастрофе".

Как сообщали утро "Комментарии", Китай предупредил о "решительных мерах", если Тайвань будет делать шаги к независимости.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/china/taiwan-air-force-stages-drill-intercept-chinese-planes-amid-tensions-2022-01-05/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!