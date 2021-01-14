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Индиец обменял гостайну на эротические фото

Индиец получал фото обнаженных женщин в обмен на информацию о войсках

сегодня, 12:02
Автор:

Сергей Медведев

Курьезный случай шпионажа в пользу Пакистана раскрыли спецслужбы Индии.  Военнослужащий индийских вооруженных сил "сливал" секретную информацию в обмен на эротические фотографии обнаженных женщин.

Индиец обменял гостайну на эротические фото

Индиец-шпион/ фото indiatoday.in

Согласно информации следствия, с мужчиной связывались сотрудники пакистанской разведки от имени различных девушек, которые соблазняли военного своими фото, выпытывая при этом информацию секретного характера.

В частности, пакистанских "прелестниц" интересовали передвижения войск и военной техники. Сотрудникам межведомственной разведки Пакистана удалось разговорить индийца, общаясь с ним от лица девушек. Они делились с мужчиной обнаженными фотографиями, а взамен выпрашивали у него секретную информацию.

Любитель женских прелестей, которому 42-года признался, что причиной его предательства стала "жадность к обнаженным фотографиям". Во время допроса обвиняемый рассказал, что общался в соцсетях под фейковым аккаунтом. Эту же учетную запись офицер использовал для передачи данных о дислокации войск. Местные правоохранители выясняют, откуда у индийца появился доступ к секретной информации.

Как сообщал портал "Комментарии", Вашингтон обвинил Huawei в работе на китайские спецслужбы. Из-за этого МИД Украины теперь снимает все оборудование производителя. Как заявил представитель Госдепа Соединенных штатов Кит Крач, такая инициатива уже согласована с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Причем по его словам, так поступят и правительства других стран.  Согласие выполнить просьбу Вашингтона в Госдепе объяснили приверженностью Украины принципам информационной безопасности. Представитель США напомнил, что ранее Киев отказался от китайского производителя в рамках проекта "Умный город", отдав предпочтение американской компании. 



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Источник: https://www.indiatoday.in/topic/Satyanarayan%20Paliwal
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