Индия категорически выступила против Трампа: на Западе предупредили о поразительном решении

Индийские нефтепереработчики, несмотря на возобновление переговоров с США, не планируют прекращать закупки российской нефти из-за растущего внутреннего спроса после сезона муссонов, сообщает Bloomberg.

Фото: из открытых источников

По информации источников, компании планируют закупать российское сырье в ноябре и декабре, хотя объемы могут быть ниже рекордных показателей последних лет.

Согласно данным судовой системы мониторинга, из-за ударов украинских беспилотников по российским НПЗ экспорт нефти из РФ в Индию в период с 17 августа по 14 сентября снизился до средне 1 млн баррелей в сутки — минимум за два года. Однако эксперты ожидают роста этих показателей.

В то же время, индийские компании пытаются избегать чрезмерной зависимости от Москвы, продолжая участвовать в тендерах и искать альтернативных поставщиков. К примеру, Indian Oil Corp регулярно закупает крупные партии бразильской нефти.

После начала полномасштабной войны Индия стала одним из самых крупных импортеров российской нефти. Министр нефти Хардипа Сингх Пури заявил, что страна готова заменить российскую нефть, если США введут вторичные санкции, ведь у рынка много новых поставщиков, а внутренняя добыча также растет.

Индия постепенно снижала импорт российского сырья, и по состоянию на август 2025 года объем снизился до примерно 400 тысяч баррелей в сутки. Однако из-за напряженности в отношениях с США и нерешенных торговых вопросов Индия подтвердила намерение сохранять закупки российской нефти.

