Індійські нафтопереробники, попри відновлення переговорів із США, не планують припиняти закупівлі російської нафти через зростаючий внутрішній попит після сезону мусонів, повідомляє Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел, компанії планують закуповувати російську сировину в листопаді та грудні, хоча обсяги можуть бути нижчими за рекордні показники останніх років.

Згідно з даними суднової системи моніторингу, через удари українських безпілотників по російських НПЗ експорт нафти з РФ до Індії в період з 17 серпня по 14 вересня знизився до середньо 1 млн барелів на добу — мінімум за два роки. Проте експерти очікують зростання цих показників.

Водночас індійські компанії намагаються уникати надмірної залежності від Москви, продовжуючи брати участь у тендерах і шукати альтернативних постачальників. Наприклад, Indian Oil Corp регулярно закуповує великі партії бразильської нафти.

Після початку повномасштабної війни Індія стала одним із найбільших імпортерів російської нафти. Міністр нафти Хардіпа Сінгх Пурі заявив, що країна готова замінити російську нафту, якщо США введуть вторинні санкції, адже ринок має багато нових постачальників, а внутрішній видобуток також зростає.

Індія поступово знижувала імпорт російської сировини, і станом на серпень 2025 року обсяг знизився до приблизно 400 тисяч барелів на добу. Проте через напруженість у відносинах із США та невирішені торговельні питання Індія підтвердила намір зберігати закупівлі російської нафти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що одна з небагатьох країн, яка на думку експертів та багатьох світових лідерів може вплинути на рішення країни-агресорки Росії закінчити війну в Україні — це Китай. І справді КНР може це зробити, але навряд чи буде докладати зусиль.