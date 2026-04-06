Власти Индии изучают идею усиления безопасности на границе благодаря использованию змей и крокодилов на речных участках, где сложно установить традиционные изгороди. Такую возможность анализируют полевые подразделения пограничной службы страны.

Индия планирует использовать змей и крокодилов для охраны границы.

Как сообщает индийское издание The Hindu, штаб-квартира Охраны пограничных сил (BSF) направила подразделениям внутреннюю директиву с просьбой оценить целесообразность использования рептилий на уязвимых участках границы с Бангладеш. Речь идет, прежде всего, о речных районах, где регулярные наводнения и сложный рельеф усложняют строительство инженерных заграждений.

Согласно документу, полевые командиры должны проанализировать, могут ли природные хищники, такие как змеи или крокодилы, стать дополнительным сдерживающим фактором для нелегального пересечения границы и преступной деятельности. Как пишет издание, инициатива связана с рекомендациями министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

В самой пограничной службе Индии признают, что идея вызывает множество практических проблем.

"До сих пор указания по рептилиям не выполнены. Были предоставлены указания по изучению возможности их использования. Существует несколько проблем... как получить рептилий и какое влияние это может оказать на местное население, живущее вдоль речных участков?", — говорится в заявлении чиновника BSF.

Восточная граница Индии из Бангладеш протяженностью более 4 тысяч километров проходит через густонаселенные территории и многочисленные речные долины. По данным парламентского комитета по внутренним делам, правительство одобрило строительство пограничного ограждения на большей части границы, однако около 371 километра остаются неукрепленными.

