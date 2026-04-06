Індія планує використати змій та крокодилів для охорони кордону

Влада Індії вивчає ідею посилення безпеки на кордоні завдяки використанню змій і крокодилів на річкових ділянках, де складно встановити традиційні огорожі. Таку можливість наразі аналізують польові підрозділи прикордонної служби країни.

Як повідомляє індійське видання The Hindu, штаб-квартира Охорони прикордонних сил (BSF) направила підрозділам внутрішню директиву з проханням оцінити доцільність використання рептилій на вразливих ділянках кордону з Бангладеш. Йдеться насамперед про річкові райони, де регулярні повені та складний рельєф ускладнюють будівництво інженерних загороджень.

Згідно з документом, польові командири мають проаналізувати, чи можуть природні хижаки, такі як змії або крокодили, стати додатковим фактором стримування для нелегального перетину кордону та злочинної діяльності. Як пише видання, ініціатива пов’язана з рекомендаціями міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха.

У самій прикордонній службі Індії визнають, що ідея викликає чимало практичних проблем.

"Досі вказівки щодо рептилій не виконані. Були надані вказівки щодо вивчення можливості їх використання. Існує кілька проблем... як отримати рептилій і який вплив це може мати на місцеве населення, яке живе вздовж річкових ділянок?", — йдеться в заяві посадовця BSF.

Східний кордон Індії з Бангладеш протяжністю понад 4 тисячі кілометрів проходить через густонаселені території та численні річкові долини. За даними парламентського комітету з питань внутрішніх справ, уряд схвалив будівництво прикордонної огорожі на більшій частині кордону, однак близько 371 кілометра залишаються неукріпленими.

