Индия покупает оружие у России: почему это беспокоит Запад

Индия не осудила российское вторжение в Украину и не отказывается от закупки вооружения у россии. В то время как страны Запада хотят навязать ей свои условия: переориентировать страну на производство оружия в концернах с ними, настроить Индию против Китая, который активизировался в регионе и угрожает Тайваню.



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Представители западных правительств и Еврокомиссии посещали Индию и предлагали создать совместное производство более современного вооружения в отличие от российского. Аргументами для создания новых концернов западные политики использовали столкновения с Китаем в 2020 году, ненадежность россии как поставщика и необходимость развивать собственную оборонную промышленность на фоне геополитических угроз.



Сейчас Индия стала больше закупать у Франции и Израиля, если раньше она импортировала из россии 70% вооружения в первое десятилетие ХХІ века, то с 2016 года только 50%. Министр обороны Раджнат Сингх считает, что нужно создание в стране производственного центра оборонного оборудования в Азии при поддержке США.

У Индии есть несколько государственных предприятий оборонной промышленности, имеющих связи и контракты с рф, они производят истребители. Частных компаний в этой отрасли не так много — пятая часть, и они имеют проблемы с коррупцией и громоздкой системой закупок. В оборонной промышленности не хватает промышленных мощностей и квалифицированных работников для производства высокоспециализированных оборонных технологий в больших масштабах, особенно военных самолетов. Правительство приняло некоторые меры по либерализации работы промышленности, однако этого недостаточно для удовлетворения потребностей будущих вооруженных сил Индии.

По словам Читрапа Удая Бхаскара, командира в отставке аналитического центра Общества политических исследований, государственные производители оружия Индии не в состоянии обеспечить нужды армии.

Западные компании обеспокоены тем, что их технологии могут попасть в руки россии, а Индия сомневается в надежности западных партнеров. Многие представители элиты видят Америку, в прошлом вводившую санкции против Индии за программу создания ядерного оружия, как непостоянного поставщика. Через войну в Украине и проявления в КНР "аппетитов" относительно Тайваня отношения между Индией и Западом должны измениться.



Как писал портал, решится ли Китай на спецоперацию в Тайване и как это может повлиять на Украину.

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