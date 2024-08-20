Индия поняла, что нужны переговоры о завершении войны: кого будет представлять в Киеве

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Ткачик Олеся
Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев 23 августа, о чем сообщили в Офисе президента Украины. Как сообщил в эфире Freedom политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк, для Киева этот визит является еще одной возможностью привлечь Индию в мирный процесс, начатый на Саммите мира в Швейцарии.
Нарендра Моди
При этом политолог напомнил, что во время общения с диктатором Путиным Моди заявил, что сейчас не эра войны, что свидетельствует о стремлении Индии на уровне деклараций подчеркнуть необходимость завершения войны России против Украины. Впрочем, Индия не поддержала резолюции ООН, осуждающие российскую агрессию. Несмотря на декларации о поддержке санкционного режима против Москвы, Индия остается одним из самых крупных импортеров российской нефти. Однако давление со стороны США и укрепление сотрудничества между Россией и Китаем заставили Индию пересмотреть свою внешнюю политику.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, 23 августа, для укрепления отношений с Вашингтоном и Москвой. Однако, как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, он не намерен выступать посредником по прекращению войны РФ в Украине. В то же время, по информации издания, Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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