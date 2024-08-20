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Индия поняла, что нужны переговоры о завершении войны: кого будет представлять в Киеве

Индия в теме переговоров между Украиной и РФ хочет представлять позицию Глобального юга

сегодня, 20:05
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Ткачик Олеся

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев 23 августа, о чем сообщили в Офисе президента Украины. Как сообщил в эфире Freedom политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк, для Киева этот визит является еще одной возможностью привлечь Индию в мирный процесс, начатый на Саммите мира в Швейцарии.

Индия поняла, что нужны переговоры о завершении войны: кого будет представлять в Киеве

Нарендра Моди

При этом политолог напомнил, что во время общения с диктатором Путиным Моди заявил, что сейчас не эра войны, что свидетельствует о стремлении Индии на уровне деклараций подчеркнуть необходимость завершения войны России против Украины. Впрочем, Индия не поддержала резолюции ООН, осуждающие российскую агрессию. Несмотря на декларации о поддержке санкционного режима против Москвы, Индия остается одним из самых крупных импортеров российской нефти. Однако давление со стороны США и укрепление сотрудничества между Россией и Китаем заставили Индию пересмотреть свою внешнюю политику.

“Имеется место некий индийский шпагат очень масштабный. С одной стороны, Индия имеет огромный опыт сотрудничества сначала с Советским Союзом, затем с Россией, в том числе в экономической сфере и что является ключевым в военной сфере, с другой стороны, она пытается углубить военное партнерство с Западом. И сейчас, что касается диверсификации продукции военного назначения, пытается закупать западные образцы, потому что уже сама видит, что зависимость от России чрезвычайна в этой сфере. Индия понимает, что нужно заканчивать переговоры по миру, и она хочет на этом поприще взять себе лавры — высказывать позицию стран глобального Юга”, — сказал Миселюк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, 23 августа, для укрепления отношений с Вашингтоном и Москвой. Однако, как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, он не намерен выступать посредником по прекращению войны РФ в Украине. В то же время, по информации издания, Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.




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Источник: https://uatv.ua/uk/prem-yer-ministr-indiyi-planuye-vpershe-vidvidaty-kyyiv-yaki-tsili-u-modi-video/
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