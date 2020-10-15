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Главная Новости Мир Азия Индию накрыли мощные ливни: десятки погибших и затопленные улицы
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Индию накрыли мощные ливни: десятки погибших и затопленные улицы

В Сети показали кадры утопающих улиц

сегодня, 17:20
Автор:

Таисия Ерохина

На юге Индии разбушевались сильные проливные дожди. Официальные лица сообщили в четверг, 15 октября, о 30 погибших, передает Alarabiya.

Индию накрыли мощные ливни: десятки погибших и затопленные улицы

Сообщается, что в городе Хайдарабад, где расположены ведущие ИТ-компании, девять человек были убиты в результате обрушения стены, а еще 10 — погибли от удара током и утонули. Жителей города власти попросили вчера и сегодня оставаться дома, объявив выходные.

Как видно на видео и фото, поток воды смывает автомобили с дорог, мосты и улицы затоплены, а дома рушатся в результате разрыхления почвы. Для эвакуации тысячи жителей, оказавшихся в затруднительном положении, были направлены военнослужащие и спасатели.

Штат Телангана является наиболее пострадавшим районом, но наводнение также затронуло соседние Андхра-Прадеш и Карнатаку.

По данным синоптиков, в штате Телангана выпало в среду, 14 октября, 192 мм осадков за один день, что является самым высоким количеством, которое фиксировались ранее.

Добавим, что ежегодно в результате внезапных наводнений по всей Индии гибнут сотни людей, причем эксперты винят в гибели плохое строительство и системы предупреждения.

Напомним, наводнение во Франции размыло кладбища – потоками воды усопших унесло в Италию.


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