Индию накрыли мощные ливни: десятки погибших и затопленные улицы

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Таисия Ерохина
На юге Индии
разбушевались сильные проливные дожди. Официальные лица сообщили в четверг, 15
октября, о 30 погибших, передает
Alarabiya.
Сообщается, что в
городе Хайдарабад, где расположены ведущие ИТ-компании, девять человек были
убиты в результате обрушения стены, а еще 10 — погибли от удара током и утонули.
Жителей города власти попросили вчера и сегодня оставаться дома, объявив
выходные.
Как видно на
видео и фото, поток воды смывает автомобили с дорог, мосты и улицы затоплены, а
дома рушатся в результате разрыхления почвы. Для эвакуации тысячи жителей,
оказавшихся в затруднительном положении, были направлены военнослужащие и
спасатели.
Штат Телангана
является наиболее пострадавшим районом, но наводнение также затронуло соседние
Андхра-Прадеш и Карнатаку.
По данным синоптиков,
в штате Телангана выпало в среду, 14 октября, 192 мм осадков за один день, что
является самым высоким количеством, которое фиксировались ранее.
Добавим, что ежегодно
в результате внезапных наводнений по всей Индии гибнут сотни людей, причем
эксперты винят в гибели плохое строительство и системы предупреждения.
Telangana: Streets are waterlogged in the Tolichowki area of Hyderabad following heavy rainfall. pic.twitter.com/YaUb5bdChi— ANI (@ANI) October 14, 2020
Four NDRF teams have been deployed in Hyderabad & surrounding cities in the flood-affected areas. Today, NDRF teams evacuated more than 2,000 persons in Hyderabad & Rangareddy districts to safer places. Rescue operations still underway: NDRF. pic.twitter.com/9de6pMY81u— ANI (@ANI) October 15, 2020
Напомним, наводнение
во Франции размыло кладбища – потоками воды усопших унесло в Италию.
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