Индию накрыли мощные ливни: десятки погибших и затопленные улицы

На юге Индии разбушевались сильные проливные дожди. Официальные лица сообщили в четверг, 15 октября, о 30 погибших, передает Alarabiya.

Сообщается, что в городе Хайдарабад, где расположены ведущие ИТ-компании, девять человек были убиты в результате обрушения стены, а еще 10 — погибли от удара током и утонули. Жителей города власти попросили вчера и сегодня оставаться дома, объявив выходные.

Как видно на видео и фото, поток воды смывает автомобили с дорог, мосты и улицы затоплены, а дома рушатся в результате разрыхления почвы. Для эвакуации тысячи жителей, оказавшихся в затруднительном положении, были направлены военнослужащие и спасатели.

Штат Телангана является наиболее пострадавшим районом, но наводнение также затронуло соседние Андхра-Прадеш и Карнатаку.

По данным синоптиков, в штате Телангана выпало в среду, 14 октября, 192 мм осадков за один день, что является самым высоким количеством, которое фиксировались ранее.

Добавим, что ежегодно в результате внезапных наводнений по всей Индии гибнут сотни людей, причем эксперты винят в гибели плохое строительство и системы предупреждения.

Telangana: Streets are waterlogged in the Tolichowki area of Hyderabad following heavy rainfall. pic.twitter.com/YaUb5bdChi

Four NDRF teams have been deployed in Hyderabad & surrounding cities in the flood-affected areas. Today, NDRF teams evacuated more than 2,000 persons in Hyderabad & Rangareddy districts to safer places. Rescue operations still underway: NDRF. pic.twitter.com/9de6pMY81u