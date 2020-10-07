Наводнение во Франции размыло кладбища – потоками воды усопших унесло в Италию

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Дмитрий Симоненко
Сильнейшее
наводнение, возникшее в результате шторма "Алекс" на юго-востоке Франции,
размыло кладбища во французских городках Сен-Мартен-Везюби и Танд,
расположенных в Альпах. Об этом сообщает издание The Sun.
Источник: atr.ua
Поток воды
был до такой степени сильным, что унес трупы с французской территории в Италию.
Вскоре возникла путаница в подсчете жертв стихийного бедствия. Представители
властей сообщили о 12 погибших, но потом их число уменьшилось на 5 человек — жертв
на самом деле оказалось семь. Остальные найденные трупы людей, как выяснилось,
были вымыты из могил, что впоследствии определили по степени их разложения.
На данный момент спасатели и правоохранители страны заявляют о более чем двадцати пропавших без вести. Идет речь о сотнях разрушенных домов. Многие дороги заблокированы в результате завалов. Провиант жителям удаленных населенных пунктов доставляется по воздуху вертолетами.
Ранее "Комментарии"
сообщали о смертельном пожаре на курорте Китая, в котором заживо сгорели 13
человек.
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