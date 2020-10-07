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Главная Новости Мир Франция Наводнение во Франции размыло кладбища – потоками воды усопших унесло в Италию
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Наводнение во Франции размыло кладбища – потоками воды усопших унесло в Италию

Наводнение считается сильнейшим за последние сто лет

сегодня, 13:27
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сильнейшее наводнение, возникшее в результате шторма "Алекс" на юго-востоке Франции, размыло кладбища во французских городках Сен-Мартен-Везюби и Танд, расположенных в Альпах. Об этом сообщает издание The Sun.

Наводнение во Франции размыло кладбища – потоками воды усопших унесло в Италию

Источник: atr.ua

Поток воды был до такой степени сильным, что унес трупы с французской территории в Италию. Вскоре возникла путаница в подсчете жертв стихийного бедствия. Представители властей сообщили о 12 погибших, но потом их число уменьшилось на 5 человек — жертв на самом деле оказалось семь. Остальные найденные трупы людей, как выяснилось, были вымыты из могил, что впоследствии определили по степени их разложения.

На данный момент спасатели и правоохранители страны заявляют о более чем двадцати пропавших без вести. Идет речь о сотнях разрушенных домов. Многие дороги заблокированы в результате завалов. Провиант жителям удаленных населенных пунктов доставляется по воздуху вертолетами.


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