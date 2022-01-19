Индонезия перенесла столицу из Джакарты: какой город теперь стал центром страны

Индонезия назвала свою новую столицу Нусантарой, поскольку законодатели одобрили перенос с Джакарты на Калимантан – покрытую джунглями территорию на востоке острова Борнео. Об этом сообщает CNN.

Джакарта - фото из открытых источников

Новое название столицы переводится как "архипелаг".

Беспокойство по поводу устойчивости перегруженного и быстро приходящего в упадок политического центра Джакарты вызвало потребность в новой столице, и Палата представителей страны во вторник, 18 января, официально приняла законопроект о переносе.

"Перемещение столицы в Калимантан основывается на региональных преимуществах и благополучии района", – сказал министр Национального планирования развития Сухарсо Моноарфа.

Президент Джоко Видодо впервые объявил, что столица будет перенесена в 2019 году, ссылаясь на опасения по поводу экологической и экономической устойчивости Джакарты.

По данным Всемирного экономического форума, Джакарта расположена на болотистой земле у моря, что делает ее особенно склонной к наводнениям. Бывшая столица опускается в Яванское море с угрожающей скоростью из-за чрезмерного извлечения подземных вод. Это также один из самых перенаселенных городских регионов мира. По данным Организации Объединенных Наций, здесь проживают более 10 миллионов человек, причем, по оценкам, 30 миллионов в крупном столичном регионе.

По словам главы палаты представителей Индонезии Пуана Махарани, законопроект о переносе столицы был принят восемью фракциями и только одна фракция его отклонила. Парламент Индонезии состоит из девяти групп политических партий, известных как фракции.

Законодатели отметили важность тщательного учета влияния новой разработки на окружающую среду. Согласно данным Национального агентства планирования и развития, общая площадь земли для новой столицы составит около 256 143 га (около 2 561 квадратных километров) – почти вся она превращена в леса.

Шри Мульяни, Министр финансов Индонезии, заявил на пресс-конференции, что в новой столице будет пять этапов развития.

Ожидается, что первый этап начнется в 2022 году и продлится до 2024 года, а разработка будет длиться до 2045 года, сказал Моноарфа.

По предварительным оценкам, амбициозный проект, вероятно, будет стоить около 466 триллионов рупий (32 миллиарда долларов), сообщает CNN Indonesia.

Как сообщали ранее "Комментарии", индийский миллиардер выделил колоссальные деньги для защиты климата.

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