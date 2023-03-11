Иран заключил контракт с Россией на покупку оружия: какую технику продает Кремль

Тегеран и Москва все больше усугубляют сотрудничество между странами. 11 марта Иран заявил, что заключил соглашение с Российской Федерацией о покупке военных самолетов Су-35. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Российские самолеты Су-35. Фото из открытых источников

После начала полномасштабного вторжения попавшая под санкции Россия начала искать себе союзников. На помощь Кремлю отреагировал такой же подсанкционный Иран. Благодаря сотрудничеству, Кремль получил от Тегерана беспилотники, которые с осени начал использовать для атак по Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Теперь Иран заявил, что подписал соглашение о покупке российских истребителей Су-35.

"Истребители Су-35 технически приемлемы для Ирана, и Иран завершил заключение контракта на их покупку", — сообщает Reuters со ссылкой на телекомпанию IRIB.

Пока в Москве не подтвердили, что соглашение действительно было заключено. Reuters сообщает, что Иран кроме России обращался за боевыми самолетами еще в несколько стран, однако названия этих государств не были объявлены.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российские военные перенаправляют захваченное американское оружие с территории Украины в Иран. Таким образом, иранские военные изучают западную технику и пытаются создать свои аналоги. Ранее Тегерану уже удавалось скопировать американские ракеты и беспилотники.

Также "Комментарии" писали, что английский военный аналитик рассказал, на каком направлении Россия использует свою стандартную тактику отвлечения. По мнению бывшего офицера разведки Филиппа Инграма, это свидетельствует о неудачном положении дел Кремля в Украине.