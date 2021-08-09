Исчезли скумбрия, тунец, рыба-меч: Мраморное море находится на грани экологической катастрофы

Мраморное море, соединяющее Черное море с Эгейским, отделяя таким образом азиатскую часть Турции от европейской, оказалось на грани экологической угрозы из-за своего загрязнения. Об этом сообщает Financial Times.

Мраморное море, фото с открытых источников

Каждый год около 50 000 танкеров, которые проходят через Мраморное море, незаконно сбрасывают в него отходы и топливо. Кроме этого, почти две трети национальной промышленности, включая нефтеперерабатывающий завод, автомобилестроение, химические заводы и электростанции, сосредоточенные в регионе моря.

Гидробиолог из мониторинга окружающей среды Мраморного моря Левент Артузи говорит, что водоем страдает от эпидемии "морской слизи", из-за которой массово гибнет морская фауна. В море наблюдается нашествие медуз и цветение водорослей.

"Исчезли скумбрия, тунец, рыба-меч и другие морепродукты, которыми славился Стамбул. Улов в этом году снизился на 90%", — говорится в сообщении.

Длинные коричневые полосы морской слизи сквозь Мраморное море были заметны в конце июля, а тем временем липкая пена опустилась ниже поверхности, оседая на редких кораллах. Ученые опасаются, что море, чье сочетание средиземноморских и черноморских течений способствует развитию кораллов, обычно находящихся на более глубоких глубинах, оказалось под серьезной угрозой.



Ученые предупреждают, что большая часть мягких красных Paramuricea clavata Мармара, внесенных в список уязвимых видов кораллов, погибнет в этом году.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Мраморное море покрылось "слизью": в чем причина.





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