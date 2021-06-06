Мраморное море покрылось «слизью»: в чем причина

Мраморное море, расположенное в Атлантическом океане у северо-западного побережья солнечной Турции, страдает от толстого слоя морской "слизи", которая серьезно "бьет" по экологической системе.

Мраморное море покрылось «слизью» / Фото: Reuters

Издание BBC сообщает, что из-за этой слизи гибнет рыба и другие морские обитатели, поскольку она блокирует им доступ к кислороду. А рыбаки не могут нормально работать, потому что у них забиваются моторы и сетки. В СМИ сообщают, что "слизь" начала распространяться в водоеме еще в декабре прошлого года. Эксперты говорят, что всему виной могут быть климатические изменения. Морской "слизью" называют зеленый ил, который образовывается, когда водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погоды и загрязнения воды.

Президент страны Реджеп Эрдоган заверил, что проблема будет решаться, уже на проверку источников загрязнения Мраморного моря была отправлено комиссия из 300 человек. По его словам, причиной появления "слизи" могли стать неочищенные сточные воды, которые попадают в море.

"Боюсь, если это распространится на Черное море... проблемы будут огромными. Мы должны сделать этот шаг без промедления", — подчеркнул президент Турции.

В тоже время эксперт Байрам Озтюрк отметил, что полностью решить проблему не удастся без инвестиций для очищения сточных вод, которые откачивают из Стамбула.

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