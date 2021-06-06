logo
Русский Українська

BTC/USD

36016.46

ETH/USD

2771.54

LTC/USD

177.68

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Мраморное море покрылось «слизью»: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Мраморное море покрылось «слизью»: в чем причина

Эксперты рассказали, чем опасна морская «слизь», покрывшая берега Мраморного моря и что стало причиной ее появления

6 июня 2021, 18:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Мраморное море, расположенное в Атлантическом океане у северо-западного побережья солнечной Турции, страдает от толстого слоя морской "слизи", которая серьезно "бьет" по экологической системе.

Мраморное море покрылось «слизью»: в чем причина

Мраморное море покрылось «слизью» / Фото: Reuters

Издание BBC сообщает, что из-за этой слизи гибнет рыба и другие морские обитатели, поскольку она блокирует им доступ к кислороду. А рыбаки не могут нормально работать, потому что у них забиваются моторы и сетки. В СМИ сообщают, что "слизь" начала распространяться в водоеме еще в декабре прошлого года. Эксперты говорят, что всему виной могут быть климатические изменения. Морской "слизью" называют зеленый ил, который образовывается, когда водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погоды и загрязнения воды. 

Президент страны Реджеп Эрдоган заверил, что проблема будет решаться, уже на проверку источников загрязнения Мраморного моря была отправлено комиссия из 300 человек. По его словам, причиной появления "слизи" могли стать неочищенные сточные воды, которые попадают в море. 

"Боюсь, если это распространится на Черное море... проблемы будут огромными. Мы должны сделать этот шаг без промедления", — подчеркнул президент Турции. 

В тоже время эксперт Байрам Озтюрк отметил, что полностью решить проблему не удастся без инвестиций для очищения сточных вод, которые откачивают из Стамбула. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у большинства людей Мальдивские острова, расположенные в акватории Индийского океана, ассоциируются с чистой бирюзовой водой, роскошными пляжами и комфортабельными отелями. Это действительно так, ведь этот уголок — райское место. Но к концу века оно может полностью исчезнуть. В чем же проблема?


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-57372677
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ