Из Афганистана вылетел самолёт с эвакуированными гражданами

Военно-транспортный самолёт Воздушных сил ВСУ вылетел из Афганистана. Об этом информирует командование Воздушных сил ВСУ на странице Facebook.

Военно-транспортный самолет в Афганистане - фото Генштаб ВСУ

"Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабула (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ. По состоянию на 10:00 Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан). Количество эвакуированных граждан и возвращение в Украину будет известно позже", — пишут в сообщении.

Ранее Украина уже эвакуировала людей из Афганистана. Среди были граждане таких стран, как Беларусь, Нидерланды, Хорватия, Афганистан и Таджикистан.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 16 августа заявлял, что в Афганистане есть ещё один украинский самолёт для эвакуации.

"Украина готова эвакуировать не только украинцев, но и граждан других стран", — добавил глава МИД.

Напомним, что 18 августа из Киева в Афганистан вылетел военно-транспортный самолёт для эвакуации украинцев и беженцев из страны.

Подчеркнём, что 15 августа талибы заявили о своей власти в Афганистане.

"Столицу талибам мы будем передавать мирно", — заявил тогда министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в своём видеообращении.

Известно, что в президентском дворце талибы обсудят передачу власти их представителям.

Также напомним, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан, перед этим подав в отставку.

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