Из Афганистана вылетел самолёт с эвакуированными гражданами

BTC/USD
49041.06
ETH/USD
3264.53
LTC/USD
181.12
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Каптур
Военно-транспортный самолёт Воздушных сил ВСУ вылетел из Афганистана. Об этом информирует командование Воздушных сил ВСУ на странице Facebook.
Военно-транспортный самолет в Афганистане - фото Генштаб ВСУ
"Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабула (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ. По состоянию на 10:00 Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан). Количество эвакуированных граждан и возвращение в Украину будет известно позже", — пишут в сообщении.
Ранее Украина уже эвакуировала людей из Афганистана. Среди были граждане таких стран, как Беларусь, Нидерланды, Хорватия, Афганистан и Таджикистан.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 16 августа заявлял, что в Афганистане есть ещё один украинский самолёт для эвакуации.
Напомним, что 18 августа из Киева в Афганистан вылетел военно-транспортный самолёт для эвакуации украинцев и беженцев из страны.
Подчеркнём, что 15 августа талибы заявили о своей власти в Афганистане.
Известно, что в президентском дворце талибы обсудят передачу власти их представителям.
Также напомним, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан, перед этим подав в отставку.
Читайте также материал "Комментариев" о событиях в Афганистане: поможет ли ЕС в борьбе против "Талибана".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости