События в Афганистане: поможет ли ЕС в борьбе против "Талибана"

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Елизавета Черных
Европейский Союз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане. Об этом на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Талибы в Афганистане - фото: РИА-Новости
Что может (и может ли) ЕС сделать в данном направлении? О чём говорит ситуация в Афганистане, где вновь начал царствовать "Талибан"? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что заявления ЕС по поводу захвата "Талибаном" власти в Афганистане имеют ту же степень практической наполненности, как в свое время "глубокая озабоченность" по поводу российской агрессии в Украине. То есть, стремящуюся не просто к нулю, а к абсолютному нулю.
По словам эксперта, единственный эффективный игрок на этом фронте – США, как известно, оставили Афганистан (что и стало причиной захвата власти "Талибаном". И никто, кроме американцев, не мог бы там обратить ситуацию вспять. Да и времени для этого уже и не осталось, резюмирует Денис Попович.
Политолог, конфликтолог Богдан Петренко отмечает: единственное, что сегодня сможет сделать Евросоюз по Афганистану — это высказывание беспокойства.
По его мнению, заявления ЕС касательно ситуации в Афганистане обращены скорее к США – с целью согласования и проведения общей политики. Как санкционной, так и поддержки антиталибанских движений на территории Афганистана (например, того же Северного Альянса). И, конечно, для европейцев важно сосредоточить внимание на собственной безопасности. Как поясняет Богдан Петренко, победа радикалов в Афганистане вызовет волну усиления исламистов в мире и увеличит риски террористических атак на территории ЕС.
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