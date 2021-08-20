События в Афганистане: поможет ли ЕС в борьбе против "Талибана"

Европейский Союз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане. Об этом на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Талибы в Афганистане - фото: РИА-Новости

Что может (и может ли) ЕС сделать в данном направлении? О чём говорит ситуация в Афганистане, где вновь начал царствовать "Талибан"? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Никто, кроме американцев, не мог бы обратить ситуацию в Афганистане вспять

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что заявления ЕС по поводу захвата "Талибаном" власти в Афганистане имеют ту же степень практической наполненности, как в свое время "глубокая озабоченность" по поводу российской агрессии в Украине. То есть, стремящуюся не просто к нулю, а к абсолютному нулю.

"И если в случае с Украиной ЕС еще мог предпринять какие-то шаги, то в истории с Афганистаном у европейцев нет никаких рычагов, кроме военных, – подчеркивает Денис Попович. – Но я глубоко сомневаюсь в том, что трусливая старая Европа в лице Борреля имеет в виду военный вариант".

По словам эксперта, единственный эффективный игрок на этом фронте – США, как известно, оставили Афганистан (что и стало причиной захвата власти "Талибаном". И никто, кроме американцев, не мог бы там обратить ситуацию вспять. Да и времени для этого уже и не осталось, резюмирует Денис Попович.

Единственное, что сегодня сможет сделать Евросоюз по Афганистану — это высказывание беспокойства

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко отмечает: единственное, что сегодня сможет сделать Евросоюз по Афганистану — это высказывание беспокойства.

"К сожалению, "Талибан" уже контролирует почти всю территорию страны. И сегодня что-то сделать с этим – это лишь начать долговременную и бесперспективную (как показывает опыт) войну. Так Евросоюзу, например, придется усилить контроль над собственными границами и договариваться с юго-восточными соседями по сдерживанию потока беженцев. Особенно в этом плане может выиграть Турция, которая способна, как и в случае с сирийским конфликтом, добиться определенных преференций для себя", – прогнозирует конфликтолог.

По его мнению, заявления ЕС касательно ситуации в Афганистане обращены скорее к США – с целью согласования и проведения общей политики. Как санкционной, так и поддержки антиталибанских движений на территории Афганистана (например, того же Северного Альянса). И, конечно, для европейцев важно сосредоточить внимание на собственной безопасности. Как поясняет Богдан Петренко, победа радикалов в Афганистане вызовет волну усиления исламистов в мире и увеличит риски террористических атак на территории ЕС.

"В то же время, если Запад тактически проиграл в Афганистане, стратегически проблема "Талибана" переводится уже на противников Запада – Китай и РФ. Именно они, – подчеркивает эксперт, – территориально ближе к Афганистану. И именно для них (и зоны их интересов) риски распространения радикальной активности становятся выше. Поэтому не исключено, что после эвакуации своих сторонников, Запад (ЕС и США) займут выжидательную позицию – ожидая, что "Талибан" начнет высасывать ресурсы в РФ и в Китае".

Ранее "Комментарии" сообщали, почему Турция может признать власть талибов в Афганистане.

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