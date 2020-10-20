Из-за природных катаклизмов во Вьетнаме пострадало более 5 млн человек - ООН

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Дмитрий Симоненко
За четырнадцать
дней в центральном Вьетнаме в результате наводнения и оползней погибли 90 человек,
32 человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The Watchers со ссылкой на
Центральный руководящий комитет Вьетнама по предотвращению стихийных бедствий и
борьбе с ними.
Всего около 30
уездов Вьетнама пострадали от недавних стихийных бедствий. На их площади
более 25 тыс домашних хозяйств были разрушены или частично разрушены в
результате наводнений и проливных дождей. По данным представителей ООН, там же были затоплены не менее
136 тысяч домов, более 66 тысяч человек были эвакуированы.
По состоянию
на понедельник, 19 октября, из-за оползней пострадали почти 45 тысяч домашних
хозяйств, не менее 12 тысяч человек были эвакуированы.
Известно,
что жертвами оползней стали 27 вьетнамских военных в двух провинциях Вьетнама,
которые находились в казармах, разрушенных катаклизмом.
В
правительстве заявили, что никогда не теряли столько военных в результате
стихийных бедствий.
Ранее
"Комментарии" сообщали о том, что В США
снова бушует ураган — идет эвакуация жителей, есть погибшие.
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