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Главная Новости Мир Азия Из-за природных катаклизмов во Вьетнаме пострадало более 5 млн человек - ООН
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Из-за природных катаклизмов во Вьетнаме пострадало более 5 млн человек - ООН

По предварительным данным, беженцами считаются до 5 миллионов граждан страны

сегодня, 21:41
Автор:

Дмитрий Симоненко

За четырнадцать дней в центральном Вьетнаме в результате наводнения и оползней погибли 90 человек, 32 человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The Watchers со ссылкой на Центральный руководящий комитет Вьетнама по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними.

Из-за природных катаклизмов во Вьетнаме пострадало более 5 млн человек - ООН

Всего около 30 уездов Вьетнама пострадали от недавних стихийных бедствий. На их площади более 25 тыс домашних хозяйств были разрушены или частично разрушены в результате наводнений и проливных дождей. По данным представителей ООН, там же были затоплены не менее 136 тысяч домов, более 66 тысяч человек были эвакуированы.

По состоянию на понедельник, 19 октября, из-за оползней пострадали почти 45 тысяч домашних хозяйств, не менее 12 тысяч человек были эвакуированы.

Известно, что жертвами оползней стали 27 вьетнамских военных в двух провинциях Вьетнама, которые находились в казармах, разрушенных катаклизмом.

В правительстве заявили, что никогда не теряли столько военных в результате стихийных бедствий.

"Было четыре-пять оползней, которые взорвались, как бомбы, и казалось, что вся гора вот-вот рухнет", — подчеркнул вице-председатель коммуны Ха Нгок Зыонг.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что В США снова бушует ураган — идет эвакуация жителей, есть погибшие.


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