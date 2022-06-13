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Какое вооружение Северная Корея может предоставить россии, - военный обозреватель

Чем Северная Корея может помочь россии в войне с Украиной и почему Ким Чен Ын согласился

сегодня, 16:55
Автор:

Козлова Альбіна
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На днях в российских СМИ появилась информация о том, что Шойгу ездил с визитом к диктатору Ким Чен Ину и договаривался с ним о помощи для россии. О возможных результатах "союза" в эфире 24 канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Какое вооружение Северная Корея может предоставить россии, - военный обозреватель

фото центрального информационного агентства Северной Кореи

По словам эксперта, Северная Корея не имеет современного оружия, собственного производства дронов без иностранных комплектующих, все их модернизированные проекты — это морально устаревшее оружие советского образца. Военно-промышленный комплекс страны трудно назвать высокотехнологичным.

Эту страну по техническому уровню отсталости нельзя даже сравнить с россией. У них тоже есть проблемы с производством ракет. Если Северная Корея и поможет россии, то это могут быть устаревшие боеприпасы. По его мнению, Ким Чен Ын на это не пойдет. Скорее всего он получил от россии какие-то гарантии финансового характера, поэтому сейчас делает такие заявления. Однако диктатор Ким Чен Ын не столь бессмыслен в своих действиях, как Путин, считает Александр Коваленко, корейский вождь руководствуется тем, будет ли это выгодно политически, экономически для страны, и потом делает официальные заявления.

Россия же ищет новых "друзей", ведь сейчас нет столь мощной для нее поддержки от Китая, как об этом писали российские СМИ.

"Российская пропаганда рассказывает, что они с Китаем – друзья и братья. Они вместе смогут еще и США победить экономически и не только. Но этого не происходит. Китай все больше абстрагируется от россии. А ей нужны новые друзья. Северная Корея может подойти на эту роль и выполнять ее за профит. Считаю, что там была договоренность экономического характера", — отметил обозреватель.

Как писал портал "Комментарии", на каких участках фронта оккупанты имеют прогресс.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=07Q1sgaGqw0
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