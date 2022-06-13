Какое вооружение Северная Корея может предоставить россии, - военный обозреватель

На днях в российских СМИ появилась информация о том, что Шойгу ездил с визитом к диктатору Ким Чен Ину и договаривался с ним о помощи для россии. О возможных результатах "союза" в эфире 24 канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

фото центрального информационного агентства Северной Кореи

По словам эксперта, Северная Корея не имеет современного оружия, собственного производства дронов без иностранных комплектующих, все их модернизированные проекты — это морально устаревшее оружие советского образца. Военно-промышленный комплекс страны трудно назвать высокотехнологичным.



Эту страну по техническому уровню отсталости нельзя даже сравнить с россией. У них тоже есть проблемы с производством ракет. Если Северная Корея и поможет россии, то это могут быть устаревшие боеприпасы. По его мнению, Ким Чен Ын на это не пойдет. Скорее всего он получил от россии какие-то гарантии финансового характера, поэтому сейчас делает такие заявления. Однако диктатор Ким Чен Ын не столь бессмыслен в своих действиях, как Путин, считает Александр Коваленко, корейский вождь руководствуется тем, будет ли это выгодно политически, экономически для страны, и потом делает официальные заявления.



Россия же ищет новых "друзей", ведь сейчас нет столь мощной для нее поддержки от Китая, как об этом писали российские СМИ.

"Российская пропаганда рассказывает, что они с Китаем – друзья и братья. Они вместе смогут еще и США победить экономически и не только. Но этого не происходит. Китай все больше абстрагируется от россии. А ей нужны новые друзья. Северная Корея может подойти на эту роль и выполнять ее за профит. Считаю, что там была договоренность экономического характера", — отметил обозреватель.



на каких участках фронта оккупанты имеют прогресс.

Как писал портал "Комментарии",







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