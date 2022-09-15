Какой сигнал Си Цзиньпин в Казахстане послал Путину – на что надеется Кремль

Президент Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин впервые с начала пандемии коронавируса посетил другую страну. Прибыв в Казахстан 14 сентября, он заявил президенту Касим-Жомарт Токаеву, что Китай будет поддерживать независимость и территориальную целостность Казахстана. Далее Цзиньпин отправится в Узбекистан, где 15-16 сентября состоится саммит представителей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тот самый, на котором, среди прочего, планируется встреча китайского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным. Ранее они встречались в феврале, вскоре после чего РФ открыто вторглась в Украину. Эксперты проанализировали вояж китайского лидера и его возможны последствия.

Си Цзиньпин и Касим-Жомарт Токаев. Фото: из открытых источников

КНР поддержал нейтралитет Казахстана в вопросе Украины

По мнению магистра государственного управления, политолога, социолога Владимира Воли, визит Си Цзиньпина – очень показательный в том смысле, что первой страной посещения стал Казахстан.

"Сделанные там заявления подчеркивают важный с точки зрения нынешней геополитической ситуации момент. А именно – китайский лидер прямо подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и внешнюю политику Казахстана. То есть, на фоне войны Путина против Украины и присутствия гипотетических угроз части северных территорий Казахстана со стороны России, КНР послал четкие сигналы Москве. Этот визит выглядит знаковым еще и потому, что тот же Токаев является дипломатом, знает китайский язык, некоторое время даже работал в КНР. И тот прием, которые был организован Си Цзиньпину, весьма красноречив в подчеркивании дружеских отношений между двумя странами. Собственно, на этом подчеркивании акцентировался и весь визит. Китай дал понять, что Казахстан является его важным стратегическим партнером", – поясняет Владимир Воля.

Он отмечает, что на саммите ШОС, проходящем в узбекском в Самарканде, соберутся лидеры многих государств. И там такие китайско-казахские акценты сделать было бы невозможно. Именно поэтому, уверен эксперт, поездке Си Цзиньпина в Узбекистан предшествовала его поездка в Казахстан.

"Не стоит ожидать неких серьезных договоренностей между китайским и российским лидерами. Их не было, нет и не будет. Есть определенные прагматичные интересы КНР в сотрудничестве с РФ, особенно по части экономики в выгодном для Пекина ракурсе. И ради реализации этих интересов Китай строго придерживается политики нейтралитета. Так что не следует расценивать китайско-российские отношения как некое союзничество, военно-политический альянс. Не стоит рассчитывать и на предоставление со стороны КНР стране-агрессору помощи в формате военно-технического сотрудничества", – прогнозирует Владимир Воля.

Показательна в этом смысле, акцентирует он, поддержка Китаем внешней политики казахстанского руководства. А та в последнее время выглядит как явное охлаждение отношений с РФ.

"Токаев всё больше демонстрирует самостоятельную лидерскую политику Казахстана в Центральной Азии. По сути дела, КНР поддержал нейтралитет Казахстана (члена ОДКБ, как и Россия) в вопросе Украины. И это тоже очень важно для нас", – констатирует политолог.

Путин на встрече с Си Цзиньпином явно будет умолять о помощи

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Прилетел Си Цзиньпин в Казахстан, чтобы показать поддержку Токаеву. Для Китая это важно. Чтобы и Россия перестала зариться на Казахстан, и Запад перестал там увеличивать вхождение в бизнес в сфере ресурсов. На фоне ослабления РФ, КНР всё более явно заходит на постсоветское пространство Средней Азии, пытаясь получить здесь свой кусок пирога".

Что касается узбекской части визита, включающей саммит ШОС в Самарканде, здесь тон также будет задавать Китай, считает эксперт.

"Известно, что в Самарканд отправляется и Путин. А ко всем его встречам, перемещениям, действиям нужно относиться с осторожностью. Он человек с явно неуравновешенной психикой в силу ряда причин. И будет всегда пытаться навредить Украине", – предупреждает Татьяна Попова.

По ее мнению, Путин на встрече с Си Цзиньпином явно будет умолять о помощи, в том числе вооружением, финансами, просить и далее покупать российские полезные ископаемые.

"Думаю, по итогам встречи Россия станет продавать какие-то свои природные ресурсы Китаю еще дешевле. Зная китайцев, имея опыт ведения с ними бизнеса, могу сказать, что они могут в переговорах вытрясти последнее со второй стороны. Также предполагаю, что, не желая портить отношения с Западом, Си Цзиньпин в военной помощи Путину откажет", – прогнозирует Татьяна Попова.

Следует ожидать из Самарканда заявления о неком альянсе, что будут вместе бороться против западной экспансии, выстраивать многополярный мир

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий уверен, что Китай и далее продолжит занимать прагматическую позицию.

"На словах Си Цзиньпин достаточно резок, потому что есть глобальное противостояние с Западом в целом и США в частности. Плюс – скоро съезд Компартии, на котором, предположительно, Си продолжит свое правление, соответственно, риторику ему сложно менять. И эта риторика нравится РФ, та постоянно педалирует, даже искажая перевод того, что говорят китайцы, – отмечает эксперт. – На деле всё более прагматично. В Казахстане Си Цзиньпин уже заявил, что будет поддерживать его независимость и территориальную целостность. А мы понимаем, что угроза Казахстану есть лишь с одной – российской – стороны".

По словам эксперта, официальный Пекин рассматривает отношения с РФ лишь как такие, из которых можно извлечь выгоды. А если есть угроза подпасть под санкции – Пекин подставляться не будет. Китайцы, напоминает Алексей Голобуцкий, покупают у россиян дешевые энергоносители, но не собираются обмениваться технологиями или помогать вооружением.

"Главная задача Китая последние лет десять была, чтобы Россия оставалась нейтральна. Ну, хотя бы – не на стороне Запада. А РФ сам выпрыгнула из этого круга. Вариантов, кроме вассализации России по отношению к Китаю, просто нет. И ранее ВВП одной из китайских провинций был больше, чем во всей РФ. А теперь, на фоне санкций и общего упадка страны-агрессора – и подавно", – поясняет эксперт.

Так что, прогнозирует он, Россия медленно, но уверенно, идет в сторону превращения в китайского вассала.

"Всё это будет красиво оформлено в общие слова о дружбе. Что не поменяет сути, – уверен Алексей Голобуцкий. – Да, мы услышим в Самарканде какие-то громкие заявления. Не зря же Си Цзиньпин выехал за пределы своей страны впервые с 2020 года. Проблема в том, что в самом Китае ему особо похвастать нечем. Самый низкий за 30 лет рост экономики, новый локдаун в каком-то ужасном варианте. Тайваньский вопрос. Потому следует ожидать из Самарканда заявления о неком альянсе, что будут вместе бороться против западной экспансии, выстраивать многополярный мир. Тому же Си нужна видимость внешнеполитических успехов".

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