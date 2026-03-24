Главная Новости Мир Азия Ким Чен Ын назвал главного врага Северной Кореи: кому пригрозил
commentss НОВОСТИ Все новости

Ким Чен Ын назвал главного врага Северной Кореи: кому пригрозил

Ким Чен Ын назвал Южную Корею крупнейшим врагом для КНДР.

24 марта 2026, 07:25
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея является "самым враждебным государством" для КНДР. Северокорейский диктатор предупредил, что его страна готова дать жесткий ответ в случае провокаций Сеула.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

По информации южнокорейского агентства Yonhap, ссылающегося на государственные медиа КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын официально закрепил статус Южной Кореи как главного врага государства. По его словам, любые действия со стороны Суэла, которые Северная Корея расценит как провокацию, будут иметь последствия.

"Южная Корея официально определена как наиболее враждебная страна", – сказал Ким Чен Ын во время заседания Верховного народного собрания КНДР.

Лидер КНДР также заявил, что Северная Корея не будет менять свой ядерный статус. По словам северокорейского лидера, Пхеньян и дальше будет укреплять свои оборонные возможности для противодействия "вражеским силам".

Ким Чен Ын отдельно подверг критике Соединенные Штаты, обвинив их в "терроризме" и военных вмешательствах в разных регионах мира. Вероятно, имея в виду недавние события на Ближнем Востоке и операции против Ирана, хотя прямо не упомянул президента США Дональда Трампа.

"Достоинство, интерес и окончательная победа страны могут быть гарантированы только самой мощной силой. Независимо от того, выбирают ли враги конфронтацию или мирное сосуществование, это их выбор, и мы готовы ответить на любой выбор", – добавил Ким Чен Ын.

Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20260324000851315?section=nk/nk
