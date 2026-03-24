Кім Чен Ин назвав головного ворога Північної Кореї: кому пригрозив

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Південна Корея є "найбільш ворожою державою" для КНДР. Північнокорейський диктатор попередив, що його країна готова дати жорстку відповідь у разі будь-яких провокацій Сеула.

Лідер КНДР Кім Чен Ин.

За інформацією південнокорейського агентства Yonhap, яке посилається на державні медіа КНДР, північнокорейський лідер Кім Чен Ин офіційно закріпив статус Південної Кореї як головного ворога держави. За його словами, будь-які дії з боку Суелу, які Північна Корея розцінить як провокацію, матимуть наслідки.

"Південна Корея офіційно визначена як найбільш ворожа країна", – сказав Кім Чен Ин під час засідання Верховних народних зборів КНДР.

Лідер КНДР також заявив, що Північна Корея не буде змінювати свій ядерний статус. За словами північнокорейського лідера, Пхеньян і надалі зміцнюватиме свої оборонні можливості для протидії "ворожим силам".

Кім Чен Ин окремо розкритикував Сполучені Штати, звинувативши їх у "тероризмі" та військових втручаннях у різних регіонах світу. Ймовірно, маючи на увазі нещодавні події на Близькому Сході та операції проти Ірану, хоча прямо не згадав президента США Дональда Трампа.

"Гідність, інтерес та остаточна перемога країни можуть бути гарантовані лише наймогутнішою силою. Незалежно від того, чи вибирають вороги конфронтацію чи мирне співіснування, це їх вибір, і ми готові відповісти на будь-який вибір", – додав Кім Чен Ин.

