Ким Чен Ын назвал страну, которую КНДР имеет право уничтожить в любое время

После того, как Ким Чен Ын в начале года исключил концепцию мирного объединения по национальной политике своего государства, он заявил, что КНДР имеет законное право уничтожить Южную Корею.

Ким Чен Ын угрожает соседу

Диктатор подчеркнул, что Южную Корею следует называть "главным врагом". Именно поэтому, добавил Ким Чен Ын, "она может быть атакована и уничтожена в любое время".

Перед тем как назвать Южную Корею врагом, парламент Северной Кореи отменил законы об экономическом сотрудничестве с этой страной. Тем самым был углублен кризис в отношениях между соседями.

Кроме того, по информации агентства, с начала года режим Ким Чен Ина усилил кампанию давления на Южную Корею. С этой целью было проведено испытание крылатых ракет, чтобы "подразнить" соседей.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея упразднила несколько правительственных органов, занимавшихся вопросом примирения и воссоединения с Южной Кореей. Такое решение Ким Чен Ын объяснил якобы агрессивной политикой против КНДР и заявил о готовности объявить войну.

Портал "Комментарии" рассказывал, что в последние недели лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений , свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Югом. Но Пхеньян имеет вескую причину не разжигать конфликт, поскольку темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня за почти десятилетие из-за продажи вооружений России.

Ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявлял, что Третья мировая война может начаться в ближайшее время . По его словам, Северная Корея наряду с рядом других регионов является потенциальной "горячей точкой", способной спровоцировать боевые действия наднационального масштаба.





