Ким Чен Ын отклонил предложение Путина

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын отверг предложение Владимира Путина, которое касалось передачи десятков тысяч тонн пшеницы из России в голодающую КНДР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Korean Times.



Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото из открытых источников

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Посол России в Северной Корее Александр Мацегора рассказал, что Москва предложила КНДР передать бесплатно 50 тонн зерна в качестве гуманитарной помощи. Российский дипломат утверждает, что Ким Чен Ын отклонил предложение, но указал, что если кризис ухудшится, то будет искать поддержки в России.

Президент Free North Korea Radio Ким Сон Мин раскритиковал такие действия Ким Чен Ына и заявил, что режим диктатора является "негуманным, жестоким и эгоцентричным". По мнению Мина, северокорейский лидер пытается таким образом сохранить свое лицо.

"Он не хотел, чтобы на него смотрели как на нуждающегося, бедного двоюродного брата, который просит еду", — сказал Ким Сон Мин.

Korean Times указывает, что после коронавируса Северная Корея переживает худший продовольственный кризис с середины 90-х годов. Основными причинами недостатка пищи в КНДР являются закрытые границы и плохой урожай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале сентября в Россию приехал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. На Дальнем Востоке северокорейский диктатор встретился с Путиным. После обсуждения лидеры стран обменялись подарками. Оказалось, что Россия передала Северной Корее запрещенное оружие, нарушающее санкции ООН.

Также "Комментарии" писали, что по информации Центра национального сопротивления президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ин договорились о временно оккупированных территориях Украины.