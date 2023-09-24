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Ким Чен Ын отклонил предложение Путина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не принял помощь от президента России Владимира Путина,

сегодня, 12:30 comments3256
Автор:
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Slava Kot
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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын отверг предложение Владимира Путина, которое касалось передачи десятков тысяч тонн пшеницы из России в голодающую КНДР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Korean Times.

Ким Чен Ын отклонил предложение Путина

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото из открытых источников


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Посол России в Северной Корее Александр Мацегора рассказал, что Москва предложила КНДР передать бесплатно 50 тонн зерна в качестве гуманитарной помощи. Российский дипломат утверждает, что Ким Чен Ын отклонил предложение, но указал, что если кризис ухудшится, то будет искать поддержки в России.

Президент Free North Korea Radio Ким Сон Мин раскритиковал такие действия Ким Чен Ына и заявил, что режим диктатора является "негуманным, жестоким и эгоцентричным". По мнению Мина, северокорейский лидер пытается таким образом сохранить свое лицо.

"Он не хотел, чтобы на него смотрели как на нуждающегося, бедного двоюродного брата, который просит еду", — сказал Ким Сон Мин.

Korean Times указывает, что после коронавируса Северная Корея переживает худший продовольственный кризис с середины 90-х годов. Основными причинами недостатка пищи в КНДР являются закрытые границы и плохой урожай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале сентября в Россию приехал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. На Дальнем Востоке северокорейский диктатор встретился с Путиным. После обсуждения лидеры стран обменялись подарками. Оказалось, что Россия передала Северной Корее запрещенное оружие, нарушающее санкции ООН.

Также "Комментарии" писали, что по информации Центра национального сопротивления президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ин договорились о временно оккупированных территориях Украины.



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Источник: https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.amp.asp?newsIdx=359817
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