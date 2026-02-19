Государственное телевидение КНДР обнародовало кадры масштабной презентации новой военной техники в центре Пхеньяна. Главным событием мероприятия стала демонстрация первых 50 мобильных ядерных установок, за руль одной из которых собственноручно сел северокорейский диктатор Ким Чен Ын, передает CNN.

Ким Чен Ын презентовал новую мобильную ядерную РСЗО и лично протестовал пусковую установку

Во время торжеств лидер Северной Кореи дал высокую оценку новым разработкам, провозгласив это оружие:

"...одной из самых мощных в своем типе в мире".

Представленная техника базируется на четырехосных транспортерах. Каждая такая машина несет по пять ракет калибром 600 мм. Ключевой особенностью этих систем есть возможность оснащения тактическими ядерными зарядами. Кроме того, заявленный радиус действия новых РСЗО вдвое превышает возможности традиционных систем и не уступает баллистическим ракетам малой дальности.

По данным международных наблюдателей, ситуация с ядерным арсеналом страны выглядит следующим образом:

Северная Корея уже имеет около 50 ядерных боеголовок;

Страна способна изготовить еще 30-40 единиц в сжатые сроки.

Демонстрация такого количества мобильных пусковых установок подчеркивает намерения Пхеньяна продолжать милитаризацию и усиливать ядерный потенциал.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил о значительном усилении обстрелов Херсона и минировании логистических путей. По его данным, оккупационные войска получили новое вооружение от своих союзников.

"Похоже, корейцы дали русские очередной транш кассетных боеприпасов", — отметил боец в своем сообщении. Он добавил, что сейчас захватчики "хаотично засыпают ими Херсон", из-за чего в городе возникла дополнительная опасность, ведь "большинство валяется неразорванными по городу".