Державне телебачення КНДР оприлюднило кадри масштабної презентації нової військової техніки в центрі Пхеньяна. Головною подією заходу стала демонстрація перших 50 мобільних ядерних установок, за кермо однієї з яких власноруч сів північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, передає CNN.

Кім Чен Ин презентував нову мобільну ядерну РСЗВ та особисто протестував пускову установку

Під час урочистостей лідер Північної Кореї дав високу оцінку новим розробкам, проголосивши цю зброю:

"...однією з найпотужніших у своєму типі у світі".

Представлена техніка базується на чотиривісних транспортерах. Кожна така машина несе по п’ять ракет калібром 600 мм. Ключовою особливістю цих систем є можливість оснащення тактичними ядерними зарядами. Крім того, заявлений радіус дії нових РСЗВ удвічі перевищує можливості традиційних систем та не поступається балістичним ракетам малої дальності.

За даними міжнародних спостерігачів, ситуація з ядерним арсеналом країни виглядає наступним чином:

Північна Корея вже має близько 50 ядерних боєголовок;

Країна здатна виготовити ще 30-40 одиниць у стислі терміни.

Демонстрація такої кількості мобільних пускових установок підкреслює наміри Пхеньяна продовжувати мілітаризацію та посилювати свій ядерний потенціал.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив про значне посилення обстрілів Херсона та мінування логістичних шляхів. За його даними, окупаційні війська отримали нове озброєння від своїх союзників.

"Схоже корейці дали русні черговий транш касетних боєприпасів", — зазначив боєць у своєму дописі. Він додав, що зараз загарбники "хаотично засипають ними Херсон", через що у місті виникла додаткова небезпека, адже "більшість валяється нерозірваними по місту".