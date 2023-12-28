Ким Чен Ын приказал армии готовиться к войне: кто "враг" КНДР

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ин наказал руководителям Вооруженных сил страны, военной промышленности и сектора ядерного оружия ускорять подготовку к войне, чтобы противостоять тому, что диктатор называет "беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США". Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на государственные СМИ КНДР.

Ким Чен Ын (фото из открытых источников)

Такое заявление Ким Чен Ын заявил во время встречи с руководством партии, озвучивая направления политики на 2024 год.

Как утверждает диктатор, Пхеньян будет якобы расширять стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми странами".

"Он (Ким Чен Ын, — ред.) поставил боевые задачи для Народной армии и промышленности боеприпасов, ядерного оружия и секторов гражданской обороны для дальнейшего ускорения подготовки к войне", — говорится в сообщении.

Reuters акцентирует, что власти Северной Кореи расширили связи с РФ. США обвиняют КНДР в поставках военного оборудования в Россию с тем, чтобы использовать против Украины. При этом РФ оказывает техническую поддержку, чтобы помогать властям Северной Кореи расширять собственный военный потенциал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал оружие , которое Россия получила от КНДР. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Северная Корея предоставит России больше снарядов, чем Запад для Украины. По словам Зеленского, Путин может получить "миллион снарядов" от Ким Чен Ина.

Владимир Зеленский после США прилетел в Норвегию, где встретился с лидерами страны. Во время своего выступления в норвежском парламенте Зеленский призвал Запад предоставить большее оружие для войны против России.

