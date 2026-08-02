Ким Чен Ын загадочно исчез из публичного пространства: государственные СМИ убирают его фото

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже несколько месяцев не появляется на публике, что вызвало волну предположений среди международных обозревателей. Особое внимание привлекает не только его длительное отсутствие, но и изменения в работе государственных медиа КНДР, которые начали убирать фотографии диктатора и реже вспоминать его деятельность.

Ким Чен Ын. Фото: Wong Maye-E/AP

По данным Daily Star, последний раз Ким Чен Ын публично появлялся в начале июня во время освещения встреч с китайской делегацией. С этого момента официальные сообщения о его участии в государственных мероприятиях практически прекратились.

"Ким Чен Ын, похоже, пропал без вести — или по крайней мере не появлялся с июня, когда его посетили лидеры Китая. Обычно очень общителен и любящий быть в центре внимания северокорейский деспот, похоже, исчез из виду общественности в последние месяцы" — пишет издание.

Для Северной Кореи это смотрится необычно. В течение многих лет государственная пропаганда почти каждый день демонстрировала Ким Чен Ина при открытии заводов, военных объектов, сельскохозяйственных предприятий или инспекций армии. Теперь же на официальных мероприятиях все чаще появляются другие чиновники.

Журналисты также обратили внимание на странные изменения в информационной политике КНДР. В частности, сайт газеты Pyongyang Times, традиционно публиковавший материалы о деятельности руководства страны, больше не работает в обычном режиме и перенаправляет посетителей на страницу главного зоопарка Северной Кореи. Кроме того, материалы государственных медиа все чаще выходят без фотографий Ким Чен Ына.

В то же время никаких официальных объяснений по поводу причин отсутствия Ким Чен Ина нет. Журналисты отмечают, что проверить его местонахождение независимыми способами практически невозможно из-за закрытости Северной Кореи. Поэтому все предположения о возможных причинах его исчезновения остаются неподтвержденными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Ким Чен Ын своим появлением довел до слез две женские футбольные команды в КНДР.