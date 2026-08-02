Кім Чен Ин загадково зник із публічного простору: державні ЗМІ прибирають його фото

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин уже кілька місяців не з'являється на публіці, що викликало хвилю припущень серед міжнародних оглядачів. Особливу увагу привертає не лише його тривала відсутність, а й зміни в роботі державних медіа КНДР, які почали прибирати фотографії диктатора та значно рідше згадувати його діяльність.

Кім Чен Ин. Фото: Wong Maye-E / AP

За даними Daily Star, востаннє Кім Чен Ин публічно з’являвся на початку червня під час висвітлення зустрічей з китайською делегацією. Відтоді офіційні повідомлення про його участь у державних заходах практично припинилися.

"Кім Чен Ин, схоже, зник безвісти – або принаймні не з'являвся з червня, коли його відвідали лідери Китаю. Зазвичай дуже товариський та люблячий бути в центрі уваги північнокорейський деспот, схоже, зник з поля зору громадськості в останні місяці" — пише видання.

Для Північної Кореї це виглядає незвично. Протягом багатьох років державна пропаганда майже щодня демонструвала Кім Чен Ина під час відкриття заводів, військових об'єктів, сільськогосподарських підприємств або інспекцій армії. Тепер же на офіційних заходах дедалі частіше з'являються інші високопосадовці.

Журналісти також звернули увагу на дивні зміни в інформаційній політиці КНДР. Зокрема, сайт газети Pyongyang Times, який традиційно публікував матеріали про діяльність керівництва країни, більше не працює у звичному режимі та перенаправляє відвідувачів на сторінку головного зоопарку Північної Кореї. Крім того, матеріали державних медіа дедалі частіше виходять без фотографій Кім Чен Ина.

Водночас жодних офіційних пояснень щодо причин відсутності Кім Чен Ина немає. Журналісти наголошують, що перевірити його місцеперебування незалежними способами практично неможливо через закритість Північної Кореї. Тому наразі всі припущення щодо можливих причин його зникнення залишаються непідтвердженими.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Кім Чен Ин своєю появою довів до сліз дві жіночі футбольні команди у КНДР.